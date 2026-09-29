Първа жена премиер на мюсюлманското кралство Мароко

К ралят на Мароко Мохамед Шести назначи досегашния министър на благоустройството Фатима Езахра ел Мансури за министър-председател, с което 50-годишната адвокатка стана първата жена, заемала този пост в мюсюлманското кралство, предаде "Асошиейтед прес".

Мансури, която досега беше и кмет на град Маракеш, бе натоварена със задачата да сформира ново правителство, пише в изявление на кралския дворец.

За първи път от 20 години: Номинираха жена за министър-председател на Южна Корея

Мансури бе назначена за премиер четири дни след обявяването на окончателните резултати от парламентарните избори.

Изборната система на Мароко е така устроена, че е трудно една партия да получи абсолютно мнозинство в парламента.

Очаква се Мансури да сформира управляваща коалиция през следващите дни.

Историческо: Япония за първи път има жена премиер, коя е Санае Такаичи

Правителството ѝ ще трябва да инвестира милиарди долари, свързани с домакинството на финала на Световното първенство по футбол през 2030 г., като същевременно изпълнява предизборните си обещания да се бори с инфлацията, да повиши заплатите и да създаде нови работни места, отбелязва АП.

Мансури е втората жена, заставаща на премиерски пост в арабския свят след Наджла Буден, която стана министър-председател на Тунис през 2021 г.