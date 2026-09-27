България

ДАНС разби секта - задържаха шаман, използвал психоактивни вещества при ритуали

Според ДАНС той се представял за посредник с „висши духове“ и обещавал ментално и физическо излекуване

Обновена преди 17 часа / 27 септември 2026, 14:02
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  • ДАНС и ОДМВР–Пловдив са разбили група, в която лидерът е използвал псевдодуховни внушения и психоактивни вещества, за да влияе върху последователите си.
  • При акцията са иззети 30 саксии с психоактивен кактус, както и бутилки с тъмна течност и гъби със съмнение за психоактивни съставки.
  • Срещу лидера е образувано досъдебно производство за наркопрестъпления; той е задържан за 24 часа, а 14 български граждани от групата са разпитани като свидетели.

Сянката на Дон Хуан над случая „Петрохан“ и „дрогите на знанието“

Агенти от ДАНС и ОДМВР - Пловдив разбиха група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Действията са били в условията на неотложност, лидерът е задържан за 24 часа, предава NOVA

Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от ЕС е формирал у нас група последователи, които манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

Задържаха престъпна група, разпространявала канабис

Лидерът се представял за единствен посредник с „висши духове" и носител на древно духовно знание, като използвал тази самоприсъдена роля, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции.

В хода на операцията е  установено наличие и са иззети 30 саксии с кактус от вид, съдържащ психоактивни вещества.

Иззети са и бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основание да се смята, че съдържат психоактивни съставки.

Високорискови наркотици, пласирани сред деца в Пловдив

Образувано е досъдебно производство в Окръжна прокуратура - Пловдив за престъпления по чл.354а от Наказателния кодекс (НК) за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и чл. 354в от НК за отглеждане на растения, съдържащи наркотично вещество.

Лидерът на групата е задържан за срок от 24 часа по Закона за МВР. 14 български граждани, членуващи в групата, са разпитани като свидетели.

Източник: NOVA    
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