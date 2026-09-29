България

Доц. Чобанов: Връщането на останките на цар Самуил има стратегическо значение

Това е нормален начин две държави да решават въпросите, свързани с историческото и културното наследство

Николай Киров Николай Киров

29 септември 2026, 20:33
Избраха Станислав Владимиров за „Кмет на годината”

Избраха Станислав Владимиров за „Кмет на годината”
Въвеждат ли административен контрол на цените с нова методика

Въвеждат ли административен контрол на цените с нова методика
Проверяват случай с мъчения на куче от деца в Левски

Проверяват случай с мъчения на куче от деца в Левски
Зад паравана на „духовни центрове“ и НПО-та: Кой всъщност контролира сектите в България?

Зад паравана на „духовни центрове“ и НПО-та: Кой всъщност контролира сектите в България?
Внимание, жълт код за опасен вятър: Пориви от близо 90 км/ч връхлитат 6 области в сряда

Внимание, жълт код за опасен вятър: Пориви от близо 90 км/ч връхлитат 6 области в сряда
„Аз съм вандалът“: Слави Трифонов с нова остра атака за „Петрохан-Околчица“ и протестиращите

„Аз съм вандалът“: Слави Трифонов с нова остра атака за „Петрохан-Околчица“ и протестиращите
Атракционите в България пред спиране: Новите правила блокират бизнеса

Атракционите в България пред спиране: Новите правила блокират бизнеса
Пуснаха под домашен арест областния управител на ДПС в Бургас

Пуснаха под домашен арест областния управител на ДПС в Бургас

С лед повече от 60 години усилия тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България по силата на историческо споразумение с Гърция. Според историка доц. Тодор Чобанов договореността има стратегическо значение както за двустранните отношения, така и за отстояването на историческата истина.

В „Интервюто в Новините на NOVA“ Чобанов посочи, че темата е особено чувствителна за отношенията на България със Северна Македония. По думите му двустранната историческа комисия не функционира, а в Северна Македония от години има опити общата история да бъде представяна по различен начин. Като пример той посочи учебници, в които цар Самуил е представян като владетел, освободил македонските славяни от българско робство.

Румен Радев покани българите да посрещнат тленните останки на цар Самуил в София

Историкът определи споразумението с Гърция като важен успех за България. Според него връщането на останките на Самуил ще има и силно емоционално значение, тъй като от владетелите на България през близо 1400-годишната ни история са запазени сравнително малко тленни останки.

Чобанов припомни, че цар Самуил е водил продължителна война с Византия и определя съдбата му като едновременно трагична и героична.

По повод идеята останките да бъдат положени с държавни почести в църквата „Света София“ в София историкът посочи връзката на владетеля със Средец. Според историческите хипотези бащата на Самуил, комит Никола, е управлявал Средецката област, а в ранните години на Самуиловото управление градът фактически е изпълнявал ролята на столица. Там е пребивавал и патриарх Дамян.

Връщат в България останките на цар Самуил

Чобанов открои, че като част от споразумението България ще върне на Гърция 48 реликви, сред които мощи и ръкописи. Той отбеляза, че подобен обмен между държави е утвърдена международна практика и се насърчава от ЮНЕСКО. Според него това е нормален начин две държави да решават въпросите, свързани с историческото и културното наследство.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Цар Самуил тленни останки България Гърция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
България привика посланика на Северна Македония

България привика посланика на Северна Македония

Иран отслабва, износът на петрол почти се възстанови през Ормузкия проток

Иран отслабва, износът на петрол почти се възстанови през Ормузкия проток

Доц. Чобанов: Връщането на останките на цар Самуил има стратегическо значение

Доц. Чобанов: Връщането на останките на цар Самуил има стратегическо значение

Електрическите тротинетки вече задължително с регистрация

Електрическите тротинетки вече задължително с регистрация

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 15 часа
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 14 часа
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 15 часа
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Борисов покани Гюров да се представи пред ГЕРБ</p>

Бойко Борисов покани Андрей Гюров да се представи пред ГЕРБ

България Преди 2 часа

Според Борисов членовете и представителите на ГЕРБ могат сами да решат кого да подкрепят на изборите

Аржентина заплаши Великобритания със съд

Аржентина заплаши Великобритания със съд

Свят Преди 3 часа

Причината е проект за добив на петрол край спорните Фолклендски острови

Дъщерята на Брус Уилис сподели трогателна снимка с баща си

Дъщерята на Брус Уилис сподели трогателна снимка с баща си

Любопитно Преди 5 часа

32-годишната Талула сподели топъл семеен кадър с 71-годишния си баща, който се бори с тежка диагноза

Вдигат и данък „уикенд“: От 3% на 7%

Вдигат и данък „уикенд“: От 3% на 7%

Парите ни Преди 5 часа

МФ предлага по-високо облагане за личното ползване на служебни коли, имоти, телефони и други фирмени активи

Общинска съветничка обвини в жесток побой кмета на Белград

Общинска съветничка обвини в жесток побой кмета на Белград

Свят Преди 5 часа

На пресконференция в Стария дворец Шапич отрече обвиненията

Военен самолет падна в Русия, шестима загинали

Военен самолет падна в Русия, шестима загинали

Свят Преди 5 часа

Самолетът е паднал в необитаем район

Клиника провеждала химиотерапия на хора без рак

Клиника провеждала химиотерапия на хора без рак

Свят Преди 5 часа

Властите в Гърция проучват информацията

<p>Конфликтът между Пеевски и Демерджиев ескалира</p>

ДПС ще внесе искане за изслушвания на вътрешния министър

България Преди 5 часа

Пеевски отправи остри критики към Демерджиев

МС прие портфейл с цифрова самоличност за българите

МС прие портфейл с цифрова самоличност за българите

България Преди 6 часа

Чрез портфейла потребителите ще могат да представят електронни данни и удостоверения

,

Напрегнати елиминации в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 6 часа

Заплетена Битка за спасение и съвет на Обречените очакват зрителите на NOVA

МС предложи президентът да издаде указ за отзоваване на посланика в ОАЕ

МС предложи президентът да издаде указ за отзоваване на посланика в ОАЕ

България Преди 6 часа

Междувременно външно министерство разпореди и проверка

.

Археолози рискуваха живота си, за да спасят хиляди съкровища от терористите на Ислямска държава

Любопитно Преди 7 часа

Драматична тайна операция измъкна над 30 000 безценни артефакта от музея в сирийския град Дейр ез-Зор под носа на терористите, за да спаси хилядолетната памет на Месопотамия

Селин Дион

Завръщането на кралицата: Селин Дион откри Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 7 часа

Канадската звезда, която през 2022 г. беше диагностицирана с рядкото неврологично заболяване Синдром на скования човек, излезе на подиума в края на годишното шоу на L'Oreal и изпълни хита си от 2002 г. I'm Alive

<p>МЗ отнема&nbsp;разрешението за лечебна дейност&nbsp;на болница &bdquo;Медикус Алфа&ldquo;&nbsp;</p>

Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“

България Преди 7 часа

Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения

Мицкоски отказва да говори с Румен Радев, иска ЕС

Мицкоски отказва да говори с Румен Радев, иска ЕС

Свят Преди 7 часа

Според него може да се обсъди и присъствието на представители на НАТО

Екстремният риалити формат „Игри на волята“ завладява Roblox

Екстремният риалити формат „Игри на волята“ завладява Roblox

Любопитно Преди 7 часа

Феновете на екстремното риалити вече могат да се потопят в епичните битки на Арената с Desafio: Tribe Clash

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Близнаци леопарди в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg

Внучката на олимпийския шампион Боян Радев е новото лице на SOFIA FASHION WEEK

Edna.bg

Млякото по-хидратиращо от водата? Експертите разкриват кога!

Edna.bg

От 1969 г. до днес: Пътят на тленните останки на цар Самуил към България (ВИДЕО)

Nova.bg

Проверяват случай на деца, били, влачили и душили куче в Пазарджишко (ВИДЕО)

Nova.bg