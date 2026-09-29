Доц. Чобанов: Връщането на останките на цар Самуил има стратегическо значение

С лед повече от 60 години усилия тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България по силата на историческо споразумение с Гърция. Според историка доц. Тодор Чобанов договореността има стратегическо значение както за двустранните отношения, така и за отстояването на историческата истина.

В „Интервюто в Новините на NOVA“ Чобанов посочи, че темата е особено чувствителна за отношенията на България със Северна Македония. По думите му двустранната историческа комисия не функционира, а в Северна Македония от години има опити общата история да бъде представяна по различен начин. Като пример той посочи учебници, в които цар Самуил е представян като владетел, освободил македонските славяни от българско робство.

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Историкът определи споразумението с Гърция като важен успех за България. Според него връщането на останките на Самуил ще има и силно емоционално значение, тъй като от владетелите на България през близо 1400-годишната ни история са запазени сравнително малко тленни останки.

Чобанов припомни, че цар Самуил е водил продължителна война с Византия и определя съдбата му като едновременно трагична и героична.

По повод идеята останките да бъдат положени с държавни почести в църквата „Света София“ в София историкът посочи връзката на владетеля със Средец. Според историческите хипотези бащата на Самуил, комит Никола, е управлявал Средецката област, а в ранните години на Самуиловото управление градът фактически е изпълнявал ролята на столица. Там е пребивавал и патриарх Дамян.

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Чобанов открои, че като част от споразумението България ще върне на Гърция 48 реликви, сред които мощи и ръкописи. Той отбеляза, че подобен обмен между държави е утвърдена международна практика и се насърчава от ЮНЕСКО. Според него това е нормален начин две държави да решават въпросите, свързани с историческото и културното наследство.