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България привика посланика на Северна Македония

В рамките на срещата беше поискано обяснение за спирането на Ангел Георгиев

Николай Киров Николай Киров

29 септември 2026, 20:01
България привика посланика на Северна Македония
Източник: БТА

В ременно управляващият посолството на Република Северна Македония в София бе извикана днес в МВнР по повод отказа на компетентните местни институции да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев в страната.

Целта на посещението е било присъствие на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михаилова в Кочани на следващия ден, в качеството му на член на българска парламентарна делегация.

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В рамките на срещата беше поискано обяснение относно мотивите на Скопие за предприемане на подобни действия в настоящия момент, предвид безпрепятственото влизане на г-н Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод.

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Българската страна ясно заяви, че разглежда подобен подход като провокативен.

Редактор: Николай Киров
Източник: МВнР    
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България привика посланика на Северна Македония

България привика посланика на Северна Македония

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