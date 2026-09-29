България привика посланика на Северна Македония

В ременно управляващият посолството на Република Северна Македония в София бе извикана днес в МВнР по повод отказа на компетентните местни институции да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев в страната.

Целта на посещението е било присъствие на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михаилова в Кочани на следващия ден, в качеството му на член на българска парламентарна делегация.

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В рамките на срещата беше поискано обяснение относно мотивите на Скопие за предприемане на подобни действия в настоящия момент, предвид безпрепятственото влизане на г-н Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод.

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Българската страна ясно заяви, че разглежда подобен подход като провокативен.