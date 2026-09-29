Свят

Естония обвини Русия в саботаж и обеща да отговори

Кристен Михал определи нападението като част от по-широка руска кампания в Европа

Николай Киров Николай Киров

29 септември 2026, 17:25
Естония обвини Русия в саботаж и обеща да отговори
Източник: БГНЕС

Е стония обвини Русия в организирането на саботаж срещу отбранителната компания Milrem Robotics, след като разследването установи, че палежът на нейна сграда в Талин е бил поръчан от руските специални служби. Премиерът Кристен Михал заяви, че естонската Служба за вътрешна сигурност е стигнала до този извод след анализ на събраната разузнавателна информация.

Пожарът е избухнал през нощта на 15 август в сграда на улица „Бетони“ в талинския квартал „Ласнамяе“, използвана от Milrem Robotics. Първоначално властите разследваха случая като умишлен палеж и възможен акт на саботаж.

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

По случая са били задържани трима латвийски граждани. Двама са арестувани на 17 август, а третият - ден по-късно. При обиски в Латвия са иззети устройства за съхранение на данни и предмети, за които се предполага, че са били използвани при подпалването. През септември тримата са предадени на Естония.

Според естонското правителство предварителните данни са показали, че палежът е бил поръчан от руското разузнаване, а задържаните заподозрени вече не представляват заплаха. Разследването на всички обстоятелства около случая обаче продължава.

Русия саботира оръжейни заводи в Европа, включително в България

Михал определи нападението като част от по-широка руска кампания в Европа, целяща сплашване на европейските държави и отслабване на подкрепата им за Украйна. Той заяви, че Естония ще отговори с повишаване на сигурността, по-голяма подкрепа за Украйна и засилване на натиска върху Русия.

Москва отхвърли обвиненията като неоснователни. Междувременно естонското външно министерство обяви, че ще извика руския шарже д'афер заради случая.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Естония Русия саботаж палеж
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Вдигат и данък „уикенд“: От 3% на 7%

Вдигат и данък „уикенд“: От 3% на 7%

Клиника провеждала химиотерапия на хора без рак

Клиника провеждала химиотерапия на хора без рак

Електрическите тротинетки вече задължително с регистрация

Електрическите тротинетки вече задължително с регистрация

Естония обвини Русия в саботаж и обеща да отговори

Естония обвини Русия в саботаж и обеща да отговори

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо електромобилът се зарежда толкова бързо, след това внезапно забавя темпо

Защо електромобилът се зарежда толкова бързо, след това внезапно забавя темпо

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 11 часа
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 10 часа
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 11 часа
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха бивши министри на Орбан в Унгария

Арестуваха бивши министри на Орбан в Унгария

Свят Преди 1 час

Според прокуратурата те отклонявали ресурси от законово определеното им предназначение

Дъщерята на Брус Уилис сподели трогателна снимка с баща си

Дъщерята на Брус Уилис сподели трогателна снимка с баща си

Любопитно Преди 1 час

32-годишната Талула сподели топъл семеен кадър с 71-годишния си баща, който се бори с тежка диагноза

<p>Конфликтът между Пеевски и Демерджиев ескалира</p>

ДПС ще внесе искане за изслушвания на вътрешния министър

България Преди 1 час

Пеевски отправи остри критики към Демерджиев

МС прие портфейл с цифрова самоличност за българите

МС прие портфейл с цифрова самоличност за българите

България Преди 2 часа

Чрез портфейла потребителите ще могат да представят електронни данни и удостоверения

,

Напрегнати елиминации в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Заплетена Битка за спасение и съвет на Обречените очакват зрителите на NOVA

МС предложи президентът да издаде указ за отзоваване на посланика в ОАЕ

МС предложи президентът да издаде указ за отзоваване на посланика в ОАЕ

България Преди 2 часа

Междувременно външно министерство разпореди и проверка

.

Археолози рискуваха живота си, за да спасят хиляди съкровища от терористите на Ислямска държава

Любопитно Преди 2 часа

Драматична тайна операция измъкна над 30 000 безценни артефакта от музея в сирийския град Дейр ез-Зор под носа на терористите, за да спаси хилядолетната памет на Месопотамия

<p>МЗ отнема&nbsp;разрешението за лечебна дейност&nbsp;на болница &bdquo;Медикус Алфа&ldquo;&nbsp;</p>

Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“

България Преди 3 часа

Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения

Мицкоски отказва да говори с Румен Радев, иска ЕС

Мицкоски отказва да говори с Румен Радев, иска ЕС

Свят Преди 3 часа

Според него може да се обсъди и присъствието на представители на НАТО

Екстремният риалити формат „Игри на волята“ завладява Roblox

Екстремният риалити формат „Игри на волята“ завладява Roblox

Любопитно Преди 3 часа

Феновете на екстремното риалити вече могат да се потопят в епичните битки на Арената с Desafio: Tribe Clash

ЦИК: Проверката на машините за изборите започна, бюлетината с кандидатите ще е готова тази седмица

ЦИК: Проверката на машините за изборите започна, бюлетината с кандидатите ще е готова тази седмица

Президентски избори Преди 3 часа

Подадени са над 35 500 заявления за гласуване в 72 държави

След 25 години пауза: Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс отново заедно в „Мумията 4“

След 25 години пауза: Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс отново заедно в „Мумията 4“

Любопитно Преди 3 часа

Папарашки снимки от Лондон разкриха 57-годишния носител на „Оскар“ и Рейчъл Вайс на снимачната площадка. Това е първият път, в който двамата застават заедно пред камера като Рик и Евелин от 2001 г. насам

Погребението на крал Ойо в кралство Тооро, Уганда

Журналист ще наследи най-младия крал в света на фона на скандал с таен син

Свят Преди 3 часа

Отлагат сертифицирането на Boeing 737 MAX 10 заради софтуерен проблем

Отлагат сертифицирането на Boeing 737 MAX 10 заради софтуерен проблем

Свят Преди 3 часа

FAA проверява дали проблемът създава риск за безопасността, а отстраняването му може да отнеме месеци

„Може ли да прегърна мама?“: Тенеси за първи път от над 200 години ще изпълни смъртна присъда над жена

„Може ли да прегърна мама?“: Тенеси за първи път от над 200 години ще изпълни смъртна присъда над жена

Свят Преди 3 часа

50-годишната жена е единствената осъдена на смърт в Тенеси и очаква изпълнението на присъдата си

България, Гърция и Румъния с общ план за ключови транспортни проекти за 22,8 млрд. евро

България, Гърция и Румъния с общ план за ключови транспортни проекти за 22,8 млрд. евро

България Преди 4 часа

25 от 53 трансгранични проекта са определени като приоритетни, сред тях са нови мостове над Дунав и модернизация на жп връзките

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Близнаци леопарди в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg

Млякото по-хидратиращо от водата? Експертите разкриват кога!

Edna.bg

Над 120 ресторанта от цяла България влизат в „Гастрономически пътеводител 2026“

Edna.bg

Иван Демерджиев: Амбицията ни е България да има свои хеликоптери за гасене на пожари

Nova.bg

Отнемат разрешителното на болница в Пловдив след смъртта на дете в зъболекарски кабинет

Nova.bg