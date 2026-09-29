Естония обвини Русия в саботаж и обеща да отговори

Е стония обвини Русия в организирането на саботаж срещу отбранителната компания Milrem Robotics, след като разследването установи, че палежът на нейна сграда в Талин е бил поръчан от руските специални служби. Премиерът Кристен Михал заяви, че естонската Служба за вътрешна сигурност е стигнала до този извод след анализ на събраната разузнавателна информация.

Пожарът е избухнал през нощта на 15 август в сграда на улица „Бетони“ в талинския квартал „Ласнамяе“, използвана от Milrem Robotics. Първоначално властите разследваха случая като умишлен палеж и възможен акт на саботаж.

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По случая са били задържани трима латвийски граждани. Двама са арестувани на 17 август, а третият - ден по-късно. При обиски в Латвия са иззети устройства за съхранение на данни и предмети, за които се предполага, че са били използвани при подпалването. През септември тримата са предадени на Естония.

Според естонското правителство предварителните данни са показали, че палежът е бил поръчан от руското разузнаване, а задържаните заподозрени вече не представляват заплаха. Разследването на всички обстоятелства около случая обаче продължава.

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Михал определи нападението като част от по-широка руска кампания в Европа, целяща сплашване на европейските държави и отслабване на подкрепата им за Украйна. Той заяви, че Естония ще отговори с повишаване на сигурността, по-голяма подкрепа за Украйна и засилване на натиска върху Русия.

Москва отхвърли обвиненията като неоснователни. Междувременно естонското външно министерство обяви, че ще извика руския шарже д'афер заради случая.