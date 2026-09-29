Проверяват случай с мъчения на куче от деца в Левски

Ж естокост над куче от две малолетни момчета в пазарджишкото село Левски е заснета и разпространена в социалните мрежи, а по случая вече е започнала проверка от институциите, предава NOVA.

На кадрите се вижда как две момчета на 8 и 12 години връзват кучето с въже за автомобилна гума, след което едното от тях го бие, влачи и души. Семействата на децата са били уведомени за случилото се.

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Кметът на Панагюрище Желязко Гагов и кметът на село Левски са разговаряли с родителите. По думите на Гагов децата не са успели да обяснят причината за насилието. Кучето е било открито в добро състояние, но институциите ще работят с момчетата, за да не се допускат подобни прояви.

Местни жители обаче твърдят, че това не е изолиран случай. По думите им децата и преди са проявявали жестокост към животни. Жителката на селото Стоянка Борисова разказва, че многократно е спасявала костенурки, които момчетата ритали и хвърляли.

Тъй като децата са малолетни, те не носят наказателна отговорност. С тях предстои да работят специалисти и възпитатели, които ще проверят средата, в която растат.

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От Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните допускат, че момчетата може да живеят в среда, в която самите те са изложени на насилие. Според Евгения Загорска случаят трябва да помогне на отговорните институции да установят причините за поведението им и да предприемат необходимите мерки.