Клиника провеждала химиотерапия на хора без рак

П роверки в лекарски кабинети в Гърция установяват вероятни нередности, свързани с нелицензирани процедури, извършвани без необходимите разрешения или без нужната лекарска квалификация.

Интензивни проверки започнаха след смъртта на известния певец Йоргос Мазонакис след спорна процедура, вероятно извършена без нужните лицензи, за която бяха задържани двама лекари. Някои от случаите са установени и по-рано, но медийният интерес към тях нарасна рязко след смъртта на певеца.

Както съобщава държавната телевизия ЕРТ, в Солун е установена частна клиника, в която е функционирало онкологично отделение, което не разполага с необходимите лицензи. Въпреки това отделението било рекламирано на страницата на клиниката в интернет, а в него било провеждано лечение на голям брой пациенти.

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Нещо повече – властите проучват информация, според която в клиниката била провеждана химиотерапия на пациенти, на които не е била поставена диагноза за злокачествено заболяване.

Резултатите от засиления контрол добиха и политически измерения, след като министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис, цитиран от телевизия Мега, обвини Мария Каристиану, майка на една от жертвите в железопътната катастрофа в прохода Темпе през 2023 г., която влезе в политиката, че се „рекламира“ като „квантов лекар“ – специалност, която по думите на Георгиадис, не съществува, и че използва апарат за биофийдбек, който също не съществува.

Бившият председател на Лекарски съюз в болниците в Атина и Пирея Матина Пагони пък заяви, че за подобен апарат е необходим специален лиценз, а и не е ясно за какво се използва в кабинета на Каристиану, която е педиатър.

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От своя страна Каристиану отговори, цитирана от информационния сайт iefimerida, че всяка проверка е добре дошла, стига да важи за всички, и отправи критика към Георгиадис, че в съдружие участва в клиника за дълголетие и че се занимава с продажбата на „наножилетки“ за болки в кръста.