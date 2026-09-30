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Защо извънземните още не са ни открили? Учените с неочаквана теория

Извънземните цивилизации може да изчезват, преди въобще да успеят да осъществят контакт с човечеството - ново изследване предлага необичайно обяснение за парадокса на Ферми

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 септември 2026, 06:37
Защо извънземните още не са ни открили? Учените с неочаквана теория
Източник: iStock/GettyImages

И звънземните цивилизации може да изчезват, преди въобще да успеят да осъществят контакт с човечеството - ново изследване предлага необичайно обяснение за парадокса на Ферми.

Учените предполагат, че технологичните общества може редовно да преминават през цикли на колапс и възраждане, според проучване, публикувано в сървъра за препринти arXiv.

Голямото мълчание: Възможно ли е извънземните да мълчат заради технологичен зимен сън?

Учените обясняват, че парадоксът на Ферми посочва противоречието между високата вероятност за съществуването на извънземен живот и липсата на каквито и да било доказателства за контакт с него.

Изследователите, водени от Селия Бланко, се фокусират върху втората често срещана хипотеза, че технологичните цивилизации обикновено са краткотрайни поради самоунищожение, причинено от екологични кризи или конфликти.

Самоунищожението обаче не означава непременно пълно изчезване.

Авторите на симулацията предполагат, че Вселената може да е пълна с цивилизации, които се издигат, упадат, възстановяват се и прекарват дълги периоди в технологичен зимен сън.

„Ако други разумни същества прекарват само малка част от времето си в активно състояние, вероятността техните активни периоди да се застъпят става минимална“, отбелязват изследователите.

Бъдещи сценарии и цикли на оцеляване

Изследователите са създали нов модел на възможното технологично бъдеще на Земята, симулирайки десет различни сценария през следващите 1000 години. Те варират от стабилна и егалитарна „Златна ера“ до общества, изправени пред сериозен недостиг на ресурси.

Някои интересни примери включват:

  • Общество от типа „Златна ера“ - стабилни модели, при които технологичният растеж протича без колапси.
  • „Уроборос“ - йерархична цивилизация, която постоянно се разширява, срива и възстановява, което в крайна светове я прави самостабилизираща се.
  • „Живот със земята“ - култура с ниско въздействие върху околната среда, с чести дълбоки колапси и процент на активност от едва около 38%.

За всеки сценарий учените са проиграли по 200 симулации. Те установяват, че 7 от 10 сценария неизбежно са претърпявали колапс при всяко проиграване.

Уроци за Земята и ключови уговорки

Анализът показва, че два параметъра имат най-голямо въздействие върху дългосрочната устойчивост на една цивилизация - скоростта на потребление на ресурси и количеството ресурси, които могат да бъдат възстановени след бедствие.

Това сочи към много земни решения - намаляване на потреблението, запазване на инфраструктурата и създаване на комплекти за възстановяване, подобни на Световното хранилище за семена в Свалбард.

В същото време авторите подчертават значителните ограничения на изследването. Моделът се основава върху човешки организационни структури и прави опростени предположения, а самото проучване все още не е преминало през пълно научна рецензия.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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