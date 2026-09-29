Свят

Общинска съветничка обвини в жесток побой кмета на Белград

На пресконференция в Стария дворец Шапич отрече обвиненията

Николай Киров Николай Киров

29 септември 2026, 16:41
Общинска съветничка обвини в жесток побой кмета на Белград
Източник: iStock

Д вижението „Крени-Промени“ обвини кмета на Белград Александar Шапич, че физически е нападнал общинската съветничка Таня Мичич по време на разходка в Нови Белград.

От движението и от медицинския документ на Клиничния център съобщиха, че при инцидента Мичич е получила фрактури на носната кост и челюстта. „Крени-Промени“ публикува и видеозаписи от телефона, на които според движението е заснето нападението.

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На пресконференция в Стария дворец Шапич отрече обвиненията. Той заяви, че не е удрял жената, а само я е отместил, определяйки случая като политическа постановка. Кметът съобщи и че ще заведе дела.

Сръбската прокуратура съобщи, че полицията не е успяла да се свърже с пострадалата, както и че официалната медицинска документация, разпространена в социалните мрежи, все още не е предоставена на компетентните органи.

Опозиционни партии, организации на гражданското общество и над 40 женски организации, обединени около колектива FemIn, реагираха остро на инцидента и поискаха незабавната оставка и смяна на кмета.

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Партията на свободата и справедливостта, „Сърбия център“, Зелено-левият фронт, Народното движение на Сърбия и Новата ДСС осъдиха насилието.

В крайна сметка по случая се изказа и Александър Вучич, който заяви, че действията на Шапич не могат да бъдат оправдани и че като публична фигура той трябва да се оттегли.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Александър Шапич Белград нападение
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