Общинска съветничка обвини в жесток побой кмета на Белград

Д вижението „Крени-Промени“ обвини кмета на Белград Александar Шапич, че физически е нападнал общинската съветничка Таня Мичич по време на разходка в Нови Белград.
От движението и от медицинския документ на Клиничния център съобщиха, че при инцидента Мичич е получила фрактури на носната кост и челюстта. „Крени-Промени“ публикува и видеозаписи от телефона, на които според движението е заснето нападението.
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На пресконференция в Стария дворец Шапич отрече обвиненията. Той заяви, че не е удрял жената, а само я е отместил, определяйки случая като политическа постановка. Кметът съобщи и че ще заведе дела.
Сръбската прокуратура съобщи, че полицията не е успяла да се свърже с пострадалата, както и че официалната медицинска документация, разпространена в социалните мрежи, все още не е предоставена на компетентните органи.
Опозиционни партии, организации на гражданското общество и над 40 женски организации, обединени около колектива FemIn, реагираха остро на инцидента и поискаха незабавната оставка и смяна на кмета.
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Партията на свободата и справедливостта, „Сърбия център“, Зелено-левият фронт, Народното движение на Сърбия и Новата ДСС осъдиха насилието.
В крайна сметка по случая се изказа и Александър Вучич, който заяви, че действията на Шапич не могат да бъдат оправдани и че като публична фигура той трябва да се оттегли.
Vučić: Ne postoji opravdanje za Aleksandra Šapića i za to što je uradio https://t.co/OcG6wg9dJf— N1 Beograd (@n1srbija) September 29, 2026