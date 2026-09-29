Внимание, жълт код за опасен вятър: Пориви от близо 90 км/ч връхлитат 6 области в сряда

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Н ационалният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасно силен вятър за сряда, 30 септември. Предупреждението е в сила за шест области в източната и югоизточната част на страната.

Къде е в сила предупреждението?

Жълтият код важи за следните области:

Добрич

Варна

Бургас

Ямбол

Хасково

Кърджали

В тези райони се очаква да духа силен североизточен вятър със средна скорост 14-19 m/s и пориви, достигащи до 24 m/s (близо 86 км/ч).

От НИМХ предупреждават гражданите в тези региони да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети, като са възможни и локални нарушения на обичайните дейности на открито.

По Черноморието вълнението на морето ще достигне 4 бала.

Разделение на времето: Слънце на запад, дъжд и вятър на изток

Прогнозата за 30 септември показва силно изразен контраст между отделните части на България:

Западна и Централна България: Времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо.

Източна България: Облачността ще бъде по-често значителна. Очакват се валежи от дъжд, които ще са по-интензивни и на повече места в крайните източни райони. Вятърът там ще остане умерен до силен от север-североизток.

Дневните температури в цялата страна ще останат без съществена промяна, като максималните стойности ще бъдат между 17° и 22°.

Какво ни очаква в началото на октомври?

В четвъртък (1 октомври) в източните райони ще остане ветровито и с валежи, докато на запад слънчевото време ще се запази.

Сутрешните температури обаче ще се понижат осезаемо - минималните стойности в повечето котловини в Западна и Централна България ще паднат до 2°-3°, докато по морския бряг ще останат по-високи - между 15° и 16°. Дневните температури в първия ден от новия месец отново ще се движат в интервала 17°-22°.