Избраха Станислав Владимиров за „Кмет на годината”

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Г радоначалникът на Перник Станислав Владимиров беше избран за „Кмет на годината”, предаде NOVA.

Той беше отличен в категория „Голяма община” на специална церемония в София.

Над 54 хиляди души се включиха в гласуването тази година за престижните награди. Те посочиха управниците, които заслужават признание за работата си и за развитието на своите общини.

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината“

„Всички вие помните и водната криза, и всичките кризи след това, през които трябваше да преминем. Най-радващото и най-голямото удовлетворение, което получавам, е това, че Перник заживя като една голяма общност. Няма предизвикателство, което може да ни устои, което е радващото”, заяви кметът на Перник Станислав Владимиров при получаването на отличието.