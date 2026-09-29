Ново развитие за вероятните терористи край военна база в Англия

Б ританската полиция за борба с тероризма заяви, че не са били открити самоделни взривни устройства при следствените огледи, свързани с предполагаем заговор за нападение срещу базата на Кралските военновъздушни сили във "Феърфорд", предаде "Ройтерс".

Известно количество бензин е било иззето при претърсването на превозни средства в района на базата, която бе използвана от САЩ за удари срещу Иран. Обиски са били направени и в имоти в Лондон, добавиха от полицията.

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Следователите вече са към финала на работата си около базата във "Феърфорд", като се очаква до утре следствените действия да приключат напълно.

Продължава разследването срещу петимата заподозрени, които бяха задържани в неделя и по-късно бяха пуснати под гаранция.

От полицията посочиха, че решението за промяна на мярката им за неотклонение е било съобразено с целите на разследването.

"Разбирам защо това развитие на събитията е било изненада за мнозина, но бих искал отново да подчертая, че то се основава на опит и внимателно преценяване на полицейските правомощия", заяви началникът на полицията за борба с тероризма Лоурънс Тейлър.

Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е "изненадан" от решението на британските власти да освободят под гаранция задържаните по случая. Американският държавен секретар Марко Рубио също изрази "безпокойство" от измението на мярката им за неотклонение.