Бойко Борисов покани Андрей Гюров да се представи пред ГЕРБ

Б ойко Борисов заяви, че кандидатът за президент Андрей Гюров не може да приема подкрепата на избирателите на ГЕРБ за даденост и трябва да я поиска директно от тях. Лидерът на ГЕРБ коментира президентската кампания в Стара Загора, където беше и кметът на града Живко Тодоров, който публично обяви, че ще гласува за Илияна Йотова.

По думите на Борисов членовете и представителите на ГЕРБ могат сами да решат кого да подкрепят на изборите. Той заяви, че ако партията беше издигнала собствена кандидатпрезидентска двойка, нямаше да има напрежение около индивидуалните позиции на нейни представители.

По отношение на Андрей Гюров Борисов отправи покана към кандидата да представи пред партийни структури вижданията си и да потърси подкрепата на избирателите на ГЕРБ.

„Елате при кмета. Ще съберем организацията. Ще си представите какво ще правите“, заяви той. След това, по думите му, партийното ръководство може да обсъди кого да подкрепи и какво да каже на избирателите си.

Борисов подчерта, че в крайна сметка решението трябва да бъде взето от самите избиратели.

„Оставете човек да прецени, че така трябва да е. На изборите се решава“, каза лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и ролята на президента след изборите, като заяви, че държавният глава трябва да бъде неутрален към всички и да изпълнява функцията си на обединител на нацията. Според Борисов настоящата кампания е белязана от компромати и остри лични сблъсъци между участниците.