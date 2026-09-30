ВСС изпраща в парламента материалите по случая „Нотариуса“

С ъбраните материали от проверката за евентуална съпричастност на съдии към случая „Мартин Божанов - Нотариуса“ ще бъдат изпратени на Народното събрание. Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Решението е взето след постъпило искане от народни представители да получат документите, събрани в рамките на работата на специално създадената временна комисия към Съдийската колегия.

Материалите, както и изготвеният по случая доклад, ще бъдат публично достъпни. Те ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС, след като от документите бъдат заличени личните данни.

Точката е внесена за разглеждане от председателстващия Съдийската колегия Галина Захарова.

Временната комисия беше създадена, за да провери данни за евентуална съпричастност на съдии към случая около Мартин Божанов, известен като Нотариуса.

В хода на работата ѝ са събирани документи и други материали, които впоследствие са обобщени в доклад.

На интернет страницата на ВСС вече е създаден специален раздел, посветен на работата на комисията. В него се публикуват материалите, свързани с извършената проверка.