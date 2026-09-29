Свят

Чехия обяви, че е готова за война с Русия

Изказването на Бабиш маркира ясна промяна

Николай Киров Николай Киров

29 септември 2026, 22:41
Чехия обяви, че е готова за война с Русия
Източник: AP/БТА

Ч ешкият премиер Андрей Бабиш потвърди, че Прага се подготвя за изпълнение на съюзническите си задължения към НАТО в случай на руска агресия срещу балтийските държави, предава "Ройтерс".

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Изказването на Бабиш маркира ясна промяна в тона на фона на нарастващите предупреждения от европейските разузнавателни служби за хибридни заплахи от страна на Москва, посочва "Фокус".

Запитан дали страната прави конкретни приготовления за потенциален конфликт, Бабиш увери, че въпросът се обсъжда на най-високо ниво заедно с президента Петър Павел. Чешкият премиер уточни, че липсата на публични подробности не означава липса на подготовка, и подчерта категоричния ангажимент на страната към колективната отбрана.

"Фактът, че не говорим за това и журналистите не получават материал за своите статии, не означава, че не се занимаваме с този въпрос. Разбира се, че се подготвяме. Ако, не дай си Боже, Русия атакува някоя от балтийските държави, тогава съгласно член 5 трябва да изпратим две от нашите механизирани бригади“, заяви той.

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Изявлението контрастира с предишни позиции на премиера, който по време на президентската кампания през 2023 г. бе критикуван за думите си, че не би изпратил чешки войници да се бият в чужбина. Днес той посочва, че Русия води хибридна война срещу Чешката република и разузнавателните служби обръщат максимално внимание на този проблем.

Предупрежденията на Прага съвпадат с оценките на западноевропейските разузнавателни централи, включително датското разузнаване, които очакват ескалация на диверсиите и саботажите от страна на Русия. В отговор на тези рискове Европейският съюз подготвя нова стратегия за сигурност, водена от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховния представител по външната политика Кая Калас, която да определи Москва като основна заплаха за сигурността на континента.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Андрей Бабиш Чехия НАТО Русия
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