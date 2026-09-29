Военен самолет падна в Русия, шестима загинали

Р уски военен самолет се разби във вторник в Далечния изток на Русия, в Амурска област, при което загинаха шестима членове на екипажа, а един е бил ранен.

Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Руски военен самолет се разби източно от Москва

„На 29 септември самолет Ту-95 се разби в Амурска област по време на тренировъчен полет.

Самолетът е паднал в необитаем район. По предварителни данни шестима членове на екипажа са загинали, а един е бил ранен и евакуиран в медицинско заведение“, съобщи руското Министерство на отбраната.