Задържаха испанец край Калофер с психотропни кактуси, гъби и тайни отвари

О кръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем испански гражданин за това, че на 27 септември в Калофер е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Иззеха над килограм амфетамин, метамфетамин и марихуана край Пловдив

В ранните часове на 27 септември 2026 г. в землището на Калофер е проведена полицейска операция на ДАНС и Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив. При извършени процесуално-следствени действия от помещение, използвано от обвиняемия, което е част от база със стопански постройки, били намерени и иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. Иззети са били и бутилки с тъмна течност и гъби, евентуално съдържащи психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество, иззети са веществени доказателства и др.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура-Пловдив с цел внасяне на искане в Окръжен съд-Пловдив за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".