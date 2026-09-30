България

Сбогом, септември: Силен вятър, дъжд и първи снежинки в края на месеца

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 септември 2026, 06:30

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П редупреждение от първа степен – жълт код за опасно силен вятър обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за сряда, 30 септември.

Предупреждението е в сила за шест области в източната и югоизточната част на страната. Жълтият код важи за: Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

В тези райони се очаква да духа силен североизточен вятър със средна скорост 14-19 m/s и пориви, достигащи до 24 m/s (близо 86 км/ч).

От НИМХ съветват при жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

По Черноморието вълнението на морето ще достигне 4 бала.

Областите с жълт код за силен вятър според каратата на НИМХ
Областите с жълт код за силен вятър според каратата на НИМХ Източник: НИМХ
  • Какво ще бъде времето в последния ден на септември

През нощта ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб, в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°. Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В сряда облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 20°.

Над планините от Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина – слаб сняг. Над Стара планина ще се установява слънчево време. Ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

Над Черноморието на север облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 20°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 22 мин. и залязва в 19 ч. и 10 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 48 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 51 мин. и изгрява в 20 ч. и 54 мин. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 30 септември
Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 30 септември Източник: НИМХ
  • Прогноза за първите дни на октомври

През следващите дни в Западна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над Източна облачността ще бъде предимно значителна. По Черноморието ще бъде ветровито с умерен и силен северен вятър, ще има валежи от дъжд, значители по количество – в района на Странджа. 

Минималните температури ще бъдат от 3°-4° в отделни котловини в Западна България, където ще има и условия за слана, до 14°-15° по морския бряг. Максималните ще са между 17° и 22°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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