Свят

Аржентина заплаши Великобритания със съд

Причината е проект за добив на петрол край спорните Фолклендски острови

Николай Киров Николай Киров

29 септември 2026, 18:37
Аржентина заплаши Великобритания със съд
Източник: AP/БТА

А ржентина заплаши да предприеме съдебни действия срещу Великобритания, ако Лондон не спре проект за добив на петрол край спорните Фолклендски острови, предаде ДПА.

Аржентинският президент Хавиер Милей даде на Великобритания две седмици да прекрати работата по проекта "Сий Лайън“ (Sea Lion).

В противен случай Аржентина ще поиска от базирания в Хамбург Международен трибунал по морско право да разпореди временно спиране на проекта, заяви Милей в изявление, публикувано в социалната платформа X.

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Проектът Sea Lion ("Морски лъв") в Северния Фолклендски басейн се осъществява въз основа на британски лицензи, които Аржентина отхвърля като нелегитимни.

Архипелагът, известен в Аржентина като Малвинските острови, е британска отвъдморска територия от 1833 г. Буенос Айрес обаче основава претенциите си върху правоприемството на територии от някогашната Испанска империя.

През 1982 г. избухна война между Великобритания и Аржентина за малкия архипелаг в южната част на Атлантическия океан, след като управляващата по това време аржентинска военна хунта нареди островите да бъдат окупирани.

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Тогавашната министър-председателка на Великобритания Маргарет Тачър отговори с изпращането на хиляди войници със 127 бойни кораба. Британските сили успяха да си върнат островите в рамките на 11 седмици.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Денис Киров    
Аржентина Великобритания Хавиер Милей
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