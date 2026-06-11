България

Йотова коментира помощта за Украйна и казуса със Северна Македония

Йотова: Нямам никакво основание да не вярвам на министъра на обраната

Николай Киров Николай Киров

11 юни 2026, 19:00
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"Моето мнение е, че военният министър и съответно правителството стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 2022 година, в чиито текстове конкретно и ясно се казва, че тогава, когато има излишества, т.е. количество над необходимите за българската армия въоръжения, боеприпаси, технически средства, тогава България може да окомплектова част от тези оръжия и да ги изпраща за Украйна", коментира президентът Илияна Йотова пред журналисти.

"Нямам никакво основание да не вярвам на министъра на обраната, който е направил този преглед, че в момента в България няма такива наличности, което не означава, че не трябва да си изпълняват договорите съответните български компании, фирми от военнопромишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват", подчерта Йотова.

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"Смятам, че в 2022 година, тогавашните народни представители са дали не случайно тази гъвкава форма, защото, пак казвам, ние говорим за количество в плюс от необходимите. Няма как да се даде нещо, което го нямаме или което не е достатъчно, защото за мен на първо място е важно да осигурим собствената си национална сигурност, извинявайте за тавтологията, но това е важно за стабилността и на българската армия, и за сигурността на всички нас българските граждани", каза Йотова.

Тя подчерта, че няма риск решението на правителството да повлияе на отношенията с Украйна, защото "договорите продължават да се изпълняват. Впрочем, тези комплекти, които се предоставят и от други държави членки, знаете, че частично те се компенсират със средства от Европейския съюз, по един механизъм, така нареченият EPS, който е "Инструмент за мира", като никога тази компенсация не е на 100%. Сега колко и как другите държави се финансират, в момента ми е трудно да кажа, но в България не е компенсирана на 100%. Така че в момента решението е такова, каквото е според анализа и прегледа на Министерството на отбраната".

Йотова коментира и вчерашната си среща с президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, която след това поиска да говори с журналистите на английски.

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"Ами очевидно, мен ме е разбирала вътре по време на срещата, но зная защо не ви е разбирала вас. Важното е, че вчера аз подчертах за пореден път - ние дори вече не говорим за европейски консенсус, ние не говорим за френски консенсус, защото има договорености между Република Северна Македония като кандидат за член и Европейския съюз, който един ден трябва да приеме страната в общото европейско семейство. Съответно Република Северна Македония е поела ангажименти и тя трябва да ги изпълни. Част от тези ангажименти са свързани с признаването и вписването на българската общност в Конституцията ѝ, както и преговорната рамка, която включва договора за добросъседство и протоколите към него", подчерта Йотова.

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"Лично ме вчера изненада нещо, признавам си за първи път в цялата си практика и политическа кариера срещам такова твърдение, че това споразумение от страна на Република Северна Македония е подписано от предишно правителство и от предишни политици. Един вид, то не е валидно за тях. Аз мисля, че всеки един международен договор се подписва от името на държавата и този договор, и този подпис е достатъчно тежък. Ако те преосмислят новото правителство да прави нещо друго и в друга посока, това е изцяло тяхна отговорност. И в крайна сметка България е държава член на Европейския съюз и ние чакаме те да се изпълнят своите ангажименти", заключи Йотова.

Автор: Николай Киров
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