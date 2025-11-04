България

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

Свидетелите са разпитани многократно по време на цялото производство по разследването, заяви адвокатът на общинския съветник

4 ноември 2025, 13:08
Валдис Домбровскис: Членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

"Поискал съм прекратяване на разследването, защото общинският съветник Йордан Кателиев не е извършил престъпление". Това каза пред журналисти адвокатът му Ивайло Костов след предявяването на материалите по обвинението.

"Освен това от делото не става ясно какво престъпление е извършил, тъй като е привлечен като обвиняем за това, че заедно с кмета на Варна Благомир Коцев и общинския съветник Николай Стефанов, са поискали подкуп от свидетелката Димитрова, за да упражнят влияние върху Деян Иванов във връзка с конкретна обществена поръчка, което е безсмислица", допълни Костов.

Общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов, са обвиняеми за поискан подкуп заедно с кмета Благомир Коцев. 

Адвокатът обясни още, че клиентът му Кателиев е обвинен в това, че в сговор с кмета Коцев и Николай Стефанов е "поискал подкуп от Пламенка Димитрова, за да упражни влияние върху заместник-кмета", който е ресорен по обществените поръчки Деян Иванов.

„Това е окончателното обвинение към момента“, каза Костов. 

Той обясни, че свидетелите са разпитани многократно по време на цялото производство по разследването.

Кметът на Варна Благомир Коцев в съда - снимки от заседанието
14 снимки
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело

 

Източник: БТА/Анита Иванова    
Йордан Кателиев Благомир Коцев разследване
