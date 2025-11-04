Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

"Поискал съм прекратяване на разследването, защото общинският съветник Йордан Кателиев не е извършил престъпление". Това каза пред журналисти адвокатът му Ивайло Костов след предявяването на материалите по обвинението.

"Освен това от делото не става ясно какво престъпление е извършил, тъй като е привлечен като обвиняем за това, че заедно с кмета на Варна Благомир Коцев и общинския съветник Николай Стефанов, са поискали подкуп от свидетелката Димитрова, за да упражнят влияние върху Деян Иванов във връзка с конкретна обществена поръчка, което е безсмислица", допълни Костов.

Общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов, са обвиняеми за поискан подкуп заедно с кмета Благомир Коцев.

Адвокатът обясни още, че клиентът му Кателиев е обвинен в това, че в сговор с кмета Коцев и Николай Стефанов е "поискал подкуп от Пламенка Димитрова, за да упражни влияние върху заместник-кмета", който е ресорен по обществените поръчки Деян Иванов.

„Това е окончателното обвинение към момента“, каза Костов.

Той обясни, че свидетелите са разпитани многократно по време на цялото производство по разследването.