Брутална атака срещу силите на реда в Париж - петима ранени

Б рутална атака срещу силите на реда в Париж, съобщава CNEWS .

Вчера, на 24 декември вечерта, петима полицаи бяха ранени по време на операция, след като бяха нападнати от около трийсетина души в 19-и район на Париж.

Около 19:40 часа на ул. „Ребевал“ №44 силите на реда са извършили проверка на лице с подозрително поведение на общественото пространство. Мъжът се е съпротивлявал и е поискал помощ от други лица. Полицаите станаха мишена на хвърляне на предмети и фойерверки, след което бяха атакувани от около трийсетина души. Петима полицаи са получили леки наранявания.

Полицаите са подали жалба, съобщи полицейски източник пред CNEWS.

Сред лицата, които нападнаха полицаите, трима бяха задържани и поставени под полицейски надзор, обясни полицейският източник пред CNEWS.

Едно лице е било арестувано за обида към орган на властта, докато другите двама са задържани за участие в група с цел извършване на насилие и/или разрушения.

По време на операцията полицаите са използвали средства за принуда със средна степен на сила, включително изстрел с LBD (несмъртоносно оръжие) и електрошоков пистолет веднъж.

Състоянието на полицаите не е наложило хоспитализация. Те са взели решение да подадат жалба.