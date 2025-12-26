Катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево

К атастрофа с жертва затвори главния път Габрово – Севлиево. Това потвърдиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Катастрофа с три автомобила блокира пътя между Габрово и Севлиево

Пътният инцидент е станал около 15:35 ч. днес в района на село Новаковци. Причините за инцидента се изясняват. От полицията призовават шофьорите да се съобразяват със зимната обстановка.

Жена е с комоцио след тежка катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, предупредиха по-рано днес от Агенцията "Пътна инфраструктура".