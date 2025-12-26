Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

С лед репортаж в рубриката “По следите” на "Здравей, България" Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения срещу 50-годишния Басри Али за това, че е измамил семейства със стотици хиляди левове и постанови мярка за неотклонение “задържане под стража”. Припомняме, че той, заедно с жената, с която живее на семейни начала, са заблуждавали клиенти с договори за строителство без намерение да ги изпълнят. 35-годишната Милена Ангелова също е обвинена, съобщава NOVA.

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

Потърпевшите са от София, Пловдив и селата около тях, а щетите са за над 600 хиляди лева. Всички тези хора са дали последните си спестявания или са изтеглили кредит, за да построят мечтаните си къщи на село. Строителят Басри Али живее в пловдивското село Войсил. Той намирал клиентите си чрез обяви в интернет.

80-годишната Атанаска Петкова разказва, че е една от многото излъгани. Запознава се с майстора, след като продава апартамента си в София и решава да купи парцел в родното си село Болярци до Пловдив.

Мечта за дом, превърната в кошмар: Строителят, „ужилил” семейства със стотици хиляди левове

“Всичките ни спестявания взе. С мъжа ми сме работили в чужбина. Парите от продадения имот също отидоха за този строеж. Обещанието беше през 2025 г. вече да бъдем в къщичката. После Али удължи срока”, разказва Атанаска Петкова.

След две години на очаквания и надежди, възрастната жена разбира, че къщата ѝ никога няма да бъде построена.