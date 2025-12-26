Свят

Бивш малайзийски премиер осъден за злоупотреба и пране на пари

Съдията осъди Наджиб Разак на 15 години затвор

26 декември 2025, 17:35
Бивш малайзийски премиер осъден за злоупотреба и пране на пари
Източник: БТА

В ърховният съд на Малайзия осъди днес бившия премиер Наджиб Разак на 15 години затвор и солидна глоба от 13,5 млрд. рингита (2,8 млрд. долара) и конфискация на имуществото, след като го призна за виновен по няколко обвинения за злоупотреба с власт и пране на пари в рамките на разрастващия се корупционен скандал, свързан с източването на милиарди от фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Осъдиха бившият премиер на Малайзия на 12 г. затвор

Съдията осъди Наджиб на 15 години затвор по всяко от четирите обвинения за злоупотреба с власт и на 5 години затвор от всяко от 21-те обвинения за пране на пари. Присъдите ще се изтърпят едновременно, което означава, че Наджиб ще излежи още 15 години затвор. Новата присъда ще влезе в сила след изтичането на настоящата му по по-ранно дело, свързана с фонда 1MDB, заяви съдията.

Седемдесет и две годишният Наджиб е в затвора от август 2022 г., след като бе признат за виновен по по-ранно дело, свързано с фонда 1Malaysia Development Berhad, който той съоснова през 2009 г. в качеството си като премиер.

Никола Груевски е осъден на седем години затвор

Съдията от Върховния съд днес му наложи глоба от 11,4 милиарда рингита (2 391 763 320 евро) по обвиненията в злоупотреба с власт. Освен това, той разпореди и възстановяването на още 2,08 милиарда рингита (436 391 904 евро) от Наджиб съгласно законите за пране на пари. Ако Наджиб не плати, той рискува да получи допълнителна присъда затвор.

Адвокатът на Наджиб заяви, че планира да обжалва присъдата. Облечен в син костюм, Наджиб се изправи и остана спокоен, когато беше обявена присъдата, след което се свлече обратно в стола си в съдебната зала. Бившият премиер отрича да е извършил нещо нередно, посочва Ройтерс.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Наджиб Разак Малайзия Корупционен скандал 1MDB фонд Злоупотреба с власт Пране на пари Затвор Глоба Бивш премиер Върховен съд
