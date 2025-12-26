Боровец празнува 130 години с лазерно шоу, концерти и ски демонстрации

Н а 27 декември т.г. (събота) ще се състои официалното откриване на ски сезона, съпътствано от Празник по случай 130-годишнината от основаването на първия планински курорт не само в България, но и на Балканите. С този празничен ден ще бъде дадено началото на поредица от инициативи през 2026 година, в която Боровец ще отпразнува своето израстване - от историческата Чамкория до съвременния, динамичен курорт, който познаваме днес. Юбилеят ще премине под мотото:

„130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще.“ Курортът продължава да бъде символ на планинския дух, съчетаващ богато наследство с визия за растеж като устойчива, модерна и целогодишна дестинация.

Сутринта гостите наблюдаваха демонстрации на Планинската спасителна служба, запознаха се със спасителните кучета, посетиха снежното иглу и образователната зона.

Вечерната програма ще предложи истински спектакъл, а именно лазерно шоу, последвано от факелно спускане и шоу с LED костюми на ски инструкторите, които ще превърнат Боровец в блестяща зимна сцена.

Празникът ще завърши с концерт на група „Молец“, който ще изпълни курорта с енергия и празнично настроение. Водещ на събитието ще бъде обичаният актьор и музикант Александър Сано.

През цялата предстояща юбилейна 2026 година Боровец ще реализира серия от събития, инициативи и подобрения, насочени към модернизацията на курорта и утвърждаването му като още по-привлекателна целогодишна дестинация. Гостите могат да очакват спортни и културни събития, тематични фестивали и нови преживявания, които подчертават духа и бъдещето на курорта.

Историята му започва от 1896 година, когато българският княз Фердинанд построява там лятната си резиденция и няколко ловни хижи. Тогава курортът носи името Чамкория. След княза много аристократи и заможни фамилии от София започват да строят там вили за летен отдих. През 1942 г. курортът е прекръстен на Боровец - превод на турската дума Чамкору. През 1948 година "Боровец" е обявен за национален курорт.

През 70-те и 80-те години на миналия век благодарение на успехите на българската ски легенда от Самоков Пепи Попангелов и усилията на баща му – Петър Попангелов-старши, Боровец се развива и като международен ски център. Курортът няколко пъти е бил домакин на кръгове от Световната купа по ски алпийски дисциплини и други големи спортни форуми. Първото състезание по спускане в Боровец се провежда през 1930 година, а за първи път курортът се появява в алпийския календар на Международната федерация по ски през 1974 година.

Боровец разполага с три ски центъра, свързани по най-добрия за гостите начин, така че да може да се спускат там, където им е най-удобно според нивото си или заетостта на лифтовете. Освен обичаните писти „Ястребец 1“ и „Попангелов“ (бивша „Ястребец 2“) през последните години и другите – „Мартинови бараки“, „Ситняково“ и „Маркуджик“, станаха много атрактивни. Не малко са и любителите, запалени по нощното каране, което е силно застъпено в Боровец. Ето защо курортът предоставя осем осветени и свързани писти, които се обработват непосредствено преди 18:00 ч. и са идеални за каране до 22:00 ч.

През последните 25 години ски зоната в Боровец се управлява и стопанисва от Бороспорт, който превърна развитието на масовия детски ски спорт в своя водеща мисия. Концесионерът насърчава децата да откриват планината и природата, като предоставя безплатни лифт карти на всички деца в детските градини и ученици до 18-годишна възраст в община Самоков, както и на състезателите от всички местни спортни клубове.

И през сезон 2026 Бороспорт продължава реализацията на своята мащабна инвестиционна програма, чиято обща стойност до момента достига 120 млн. лв.