"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес

В Родопите почитат паметта на жертвите на Възродителния процес преди 41 години. Традиционно кулминацията е на Тюркян чешма в село Могиляне, където на 26 декември се отдава почит към паметта на загиналите в района през 1984 година, сред които и бебето Тюркян.

На място се събраха представители на "ДПС-Ново начало", които отбелязаха събитията с възпоменателен митинг. Присъстваха голяма част от ръководството на ДПС и парламентарната група на "ДПС-Ново начало", както и много хора – свидетели на събитията отпреди 41 години.

"За първи път тук се чуха гласовете и стонът на недоволството, борбата за честта, достойнството и имената на един етнос, на едно мюсюлманско население. Ще си позволя да цитирам думите на най-големия политик за всички времена: "Мир в родината, мир в света", заяви Ерол Мюмюн, зам.-председател на ДПС и кмет на Кърджали.

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов също се поклониха пред Тюркян чешма в петък сутрин.

От партията подчертаха, че отдават почит на жертвите на Възродителния процес и се покланят пред достойнството и болката на българите от турски произход, които са се борили за свобода и демокрация.