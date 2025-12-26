България

"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес

Представители на двете партии се поклониха пред Тюркян чешма

26 декември 2025, 12:57
Увеличават отсечките за средна скорост през 2026 г.

Увеличават отсечките за средна скорост през 2026 г.
Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.
Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова
Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева
След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти

След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти
Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната
След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово
Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

В Родопите почитат паметта на жертвите на Възродителния процес преди 41 години. Традиционно кулминацията е на Тюркян чешма в село Могиляне, където на 26 декември се отдава почит към паметта на загиналите в района през 1984 година, сред които и бебето Тюркян.

На място се събраха представители на "ДПС-Ново начало", които отбелязаха събитията с възпоменателен митинг. Присъстваха голяма част от ръководството на ДПС и парламентарната група на "ДПС-Ново начало", както и много хора – свидетели на събитията отпреди 41 години.

"За първи път тук се чуха гласовете и стонът на недоволството, борбата за честта, достойнството и имената на един етнос, на едно мюсюлманско население. Ще си позволя да цитирам думите на най-големия политик за всички времена: "Мир в родината, мир в света", заяви Ерол Мюмюн, зам.-председател на ДПС и кмет на Кърджали.

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов също се поклониха пред Тюркян чешма в петък сутрин.

От партията подчертаха, че отдават почит на жертвите на Възродителния процес и се покланят пред достойнството и болката на българите от турски произход, които са се борили за свобода и демокрация.

Източник: NOVA    
ДБ ДПС Ново начало Родопи Възродителен процес
Последвайте ни
Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

"Аксиос": Тръмп ще приеме Зеленски в имението си Мар-а-Лаго във Флорида в неделя

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
Продажбите на електромобили в ЕС продължават да растат

Продажбите на електромобили в ЕС продължават да растат

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 часа
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 часа
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 часа

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 36 минути

Скандали, бестселъри и лъжи: Най-обсъжданите книги и мемоари за 2025 г.

Скандали, бестселъри и лъжи: Най-обсъжданите книги и мемоари за 2025 г.

Любопитно Преди 59 минути

Най-големият литературен скандал на 2025 г. обаче е свързан с мемоара на Рейнър Уин „Солният път“

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Любопитно Преди 2 часа

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес си купиха две ултралуксозни вили на частен остров в Червено море, разширявайки имотното си портфолио в Саудитска Арабия, докато подготвят дългоочакваната си сватба след Мондиал 2026

<p>Спасиха изгубили се във Витоша туристи</p>

Планински спасители помогнаха на изгубили се туристи във Витоша

България Преди 2 часа

Те били и недобре екипирани - с дънки, анцуг и по маратонки

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Звездите споделиха в социалните мрежи как са внесли коледната магия в домовете си

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Свят Преди 3 часа

Това съобщи началникът на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал по пътя към село Комощица на 24 декември

Тежка катастрофа край Монтана, сред пострадалите има и деца

Тежка катастрофа край Монтана, сред пострадалите има и деца

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал между селата Долно Церовене и Пишурка

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

Свят Преди 4 часа

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Любопитно Преди 4 часа

Всяка година коледната кралица се размразява и „All I Want for Christmas Is You“ от десетилетия се завръща в класациите, като песента ѝ е донесла десетки милиони долари

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан ​​в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек

<p>Зеленски:&nbsp;Много неща може да бъдат решени преди Нова година</p>

"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

Свят Преди 5 часа

"Не губим нито ден", заяви украинският държавен глава

Япония одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.

Япония одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.

Свят Преди 5 часа

В него са предвидени 970 млрд. йени (6,2 млрд. долара) за укрепване на японските ракетни сили

Оперираха Болсонаро от херния

Оперираха Болсонаро от херния

Свят Преди 5 часа

Операцията е продължила около три часа и половина и е преминала без усложнения

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Свят Преди 5 часа

Заедно с Вселенския патриарх Вартоломей ще съслужат в тържествена света литургия

<p>САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от ИДИЛ в Нигерия</p>

САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" в Нигерия

Свят Преди 6 часа

"Всела Коледа на всички, включително на мъртвите терористи, които ще станат много повече, ако продължат да избиват християни", заяви Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Анна Кошко и Деян Донков се гушкат в снега! (СНИМКА)

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Издадоха заповед за арест на още 29 души в турския футбол

Gong.bg

Реал Мадрид удари на камък с още един футболист на Байерн

Gong.bg

Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще е автоматично по фиксирания курс

Nova.bg

Силни ветрове и сняг в края на седмицата

Nova.bg