Пампорово посреща туристи с 15 см сняг и реновирана детска ски градина

Основните писти в курорта днес се обработват с ратраци и от дружеството призовават за предпазливост в ски зоната

26 декември 2025, 16:52
Пампорово посреща туристи с 15 см сняг и реновирана детска ски градина
С ки зоната в Пампорово ще бъде отворена на 28 декември, съобщи София Цанкова, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД. Основните писти в курорта днес се обработват с ратраци и от дружеството призовават за предпазливост в ски зоната.

Около 15-20 см е натрупаният естествен сняг в Пампорово, според данни на Планинската спасителна служба. След падането на температурите в минусовите стойности, пистите се покриват и от оръдията за изкуствен сняг.

На 28 декември ще бъдат достъпни за скиорите писти:

  1. 1,
  2. 1А,
  3. 6,
  4. 6А,
  5. 10,
  6. 11.

В следващите дни ще продължи обработването и подготовката на още писти. Разчитайки на метеорологичните прогнози за очаквано задържане на минусовите температури, от „Пампорово“ АД предвиждат до 1-3 януари да бъде отворена цялата ски зона. 

Хотелите в Пампорово са пълни с туристи, празнуващи Коледа и Нова година в курорта, информират от дружеството. Първите за тази зима чартъри с английски туристи вече са пристигнали, на 28 декември с очакват и чартърните полети с ирландски групи. Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, които предизвикаха по-късно отваряне на ски зоната, отменени чартъри с туристи към Пампорово няма, уточняват от „Пампорово“ АД. Предимно български туристи са основните посетители в хотелския комплекс по това време. 

В дните до 30 декември в ски зоната ще се продават само полудневни и еднодневни лифт карти на промоционални цени, уточниха от „Пампорово“ АД.

Дневна карта ще струва 88 лева /44,99 евро за възрастни и 53 лева/ 27,1 евро за деца от 7 до 12 ненавършени години. 

От този сезон се предлага „Двупосочен билет плюс“, който включва билет за един от лифтовете по избор - №2 (Студенец - Снежанка) или №5 (Малина - Снежанка) плюс целодневно ползване на минивлек „Очко“ на вр. Снежанка.

Има реновирана детска ски градина, обновени ски гардероби, както и нов ВИП ски гардероб, отбелязват от дружеството - оператор на лифтовете.   

Източник: БТА, Христина Георгиева    
