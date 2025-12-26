Свят

Камбоджа обвини Тайланд в масирани бомбардировки въпреки мирните преговори

Тайландски медии твърдят, че Камбоджа е извършила нощни атаки, в навечерието на третия ден от преговорите между представители на двете страни

26 декември 2025, 16:43
Камбоджа обвини Тайланд в масирани бомбардировки въпреки мирните преговори
Източник: iStock/Getty Images

К амбоджа обвини Тайланд, че е засилил бомбардировките по спорни гранични райони, дори докато официални представители на двете държави участват в многодневна среща, целяща договаряне на край на смъртоносните сблъсъци, предаде The Guardian.

Дългогодишният граничен конфликт между двете съседни страни се разпали отново този месец, като разруши по-ранно примирие и доведе до смъртта на повече от 40 души, според официални данни. Около един милион души също са били разселени.

Камбоджански и тайландски представители бяха в третия ден от разговорите си в петък на граничен контролно-пропускателен пункт, като министрите на отбраната на двете страни трябва да се срещнат в събота.

Въпреки това Министерството на отбраната на Камбоджа съобщи, че тайландските военни са извършили тежки бомбардировки по спорни гранични райони в провинция Бантий Мийнчей в петък сутринта.

„От 6:08 до 7:15 часа тайландските военни използваха изтребители F-16, за да пуснат до 40 бомби, като по този начин засилиха бомбардировките в района на село Чок Чей“, се казва в изявлението.

Тайландски медии съобщиха в петък, че камбоджанските сили са извършили тежки атаки през нощта по границата в провинция Са Каео, където няколко жилищни сгради са били повредени от артилерийски обстрел.

Двете страни се обвиняват взаимно за подновяването на боевете, които са се разпространили почти във всички провинции по протежение на общата им граница.

И двете държави твърдят, че са действали при самоотбрана, и обвиняват другата страна в нападения срещу цивилни.

Съединените щати, Китай и Малайзия посредничиха за сключването на примирие, което да сложи край на петдневните смъртоносни сблъсъци през юли, но прекратяването на огъня се оказа краткотрайно.

По-рано в петък министър-председателят на Камбоджа Хун Манет написа във Facebook, че е разговарял по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като двамата са обсъдили „начини за осигуряване на прекратяване на огъня по границата между Камбоджа и Тайланд“.

Конфликтът произтича от териториален спор, свързан с колониалната епоха, относно демаркацията на тяхната 800-километрова граница, както и заради група храмови руини, разположени в този район.

Източник: The Guardian    
Камбоджа Тайланд Граничен конфликт Мирни преговори Бомбардировки Спорни гранични райони Разселени лица Примирие Териториален спор Посредничество
