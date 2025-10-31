България

Адвокатите на Благомир Коцев поискаха прекратяване на досъдебното производство

В материалите по делото имало показания, според които пари са били искани от негово име, но не и от него лично

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива
Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България
Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка
ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ
Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим
Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост
Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"
Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

П рекратяване на наказателното производство срещу кмета на Варна Благомир Коцев, отмяна на мярката му за неотклонение или изменението ѝ е поискала адвокат Ина Лулчева, обясни тя пред медиите, след като по-рано днес Комисията за противодействие на корупцията предяви на Коцев и защитника му всички материали по делото. 

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Адвокат Лулчева посочи, че следва да се предявят материалите и на другите обвиняеми по делото, а след това прокурорът трябва да реши дали ще прекрати делото, дали ще го върне за допълнително разследване или ще изготви обвинителен акт.

СГС остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Всички последни обвинения се базират на свидетелски показания събрани през месец юли, няма нито едно доказателство събрано по-късно, което да е относимо към обвиненията, и да оправдае задържането на кмета на Варна с доводите, които се правеха досега, че трябва още много да се разследва, каза адвокат Лулчева.

Тя добави, че не е извършена и никаква дейност по проверка на показанията на разпитаните през юли свидетели. Също така, обвиненията, които се повдигат за искани подкупи, са от лица, които не казват, че им е искан подкуп от кмета, а от други хора, каза Ина Лулчева и уточни, че всички те са обвиняеми. По думите ѝ има и обвинение срещу Коцев, че бил принудил служителка в общината да извърши действие по служба, което тя не искала да извърши.

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Адвокатът коментира още, че по делото продължава да има неустановен народен представител като единствената конкретизация е, че той е от 51-ото НС, като този факт не се посочва от свидетел по делото.

„За нас е изключително удовлетворително, че това досъдебно производство приключва и ако прокурорът не постъпи както би следвало, да прекрати наказателното производство, делото ще бъде внесено в съда, където най-накрая ще може да се получи справедливост“, каза адвокат Лулчева. По думите ѝ към момента с оглед приключване на производството, по тези обвинения, няма никакво основание Блгомир Коцев да стои в ареста или да се иска отстраняването му от длъжност.

Източник: Константин Костов/БТА    
Коцев дело съд
Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

Последни новини

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Свят Преди 22 минути

ФБР арестува множество лица в Мичиган

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 45 минути

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

България Преди 1 час

Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа

Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея

България Преди 1 час

Тя предшества празника на Свети Архангел Михаил, водачът на небесните сили и покровител на душите на починалите

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

Свят Преди 1 час

САЩ изпратиха толкова много военни кораби в Карибския басейн, че едва ли става дума само за борба срещу наркомафията

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Свят Преди 2 часа

Първата дама не се маскира, но добавя деликатен намек към популярния англосаксонски празник чрез гардероба си

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Свят Преди 2 часа

Причината - ниско ниво на водите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

Любопитно Преди 2 часа

23-годишната поп звезда използва речта си при приемането на отличието „Музикален новатор“, за да призове милиардерите да поделят богатството си

МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Свят Преди 2 часа

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви: „Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи“

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

България Преди 2 часа

Лошата новина, по думите на бившия финансов министър, е, че лидерът на ГЕРБ "е учил урока само наполовина"

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Любопитно Преди 2 часа

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

Любопитно Преди 2 часа

Изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи отговори кратко: "Да, били сме на Луната преди... 6 пъти!"

Това ли е дъното за г-н Андрю, доскоро известен като „принц“

Любопитно Преди 3 часа

Дворецът се надява най-накрая да сложи край на безкрайния нефтен разлив от лоши новини около Андрю

Взрив в близост до бензиностанция в Германия, има тежко ранени

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия

Семейство Тръмп посрещна свои двойници в Белия дом

Любопитно Преди 3 часа

Започва Black Friday на Flip.bg

Технологии Преди 3 часа

Кампанията ще продължи цял месец, с големи отстъпки на вече ниски цени и над 20 0000 продукта, включени в предложенията

