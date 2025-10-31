Адвокатите на Благомир Коцев поискаха прекратяване на досъдебното производство

П рекратяване на наказателното производство срещу кмета на Варна Благомир Коцев, отмяна на мярката му за неотклонение или изменението ѝ е поискала адвокат Ина Лулчева, обясни тя пред медиите, след като по-рано днес Комисията за противодействие на корупцията предяви на Коцев и защитника му всички материали по делото.

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Адвокат Лулчева посочи, че следва да се предявят материалите и на другите обвиняеми по делото, а след това прокурорът трябва да реши дали ще прекрати делото, дали ще го върне за допълнително разследване или ще изготви обвинителен акт.

СГС остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Всички последни обвинения се базират на свидетелски показания събрани през месец юли, няма нито едно доказателство събрано по-късно, което да е относимо към обвиненията, и да оправдае задържането на кмета на Варна с доводите, които се правеха досега, че трябва още много да се разследва, каза адвокат Лулчева.

Тя добави, че не е извършена и никаква дейност по проверка на показанията на разпитаните през юли свидетели. Също така, обвиненията, които се повдигат за искани подкупи, са от лица, които не казват, че им е искан подкуп от кмета, а от други хора, каза Ина Лулчева и уточни, че всички те са обвиняеми. По думите ѝ има и обвинение срещу Коцев, че бил принудил служителка в общината да извърши действие по служба, което тя не искала да извърши.

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Адвокатът коментира още, че по делото продължава да има неустановен народен представител като единствената конкретизация е, че той е от 51-ото НС, като този факт не се посочва от свидетел по делото.

„За нас е изключително удовлетворително, че това досъдебно производство приключва и ако прокурорът не постъпи както би следвало, да прекрати наказателното производство, делото ще бъде внесено в съда, където най-накрая ще може да се получи справедливост“, каза адвокат Лулчева. По думите ѝ към момента с оглед приключване на производството, по тези обвинения, няма никакво основание Блгомир Коцев да стои в ареста или да се иска отстраняването му от длъжност.