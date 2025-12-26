Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Р аботните дни през 2026 година ще са 248, а работните часове - 1948. Как да комбинираме отпуската и празниците за по-дълга почивка? Съвети в предаването „Твоят ден” по NOVA News даде адвокатът по трудово право Радостина Янева.

Вече ще можем да отлагаме платения си отпуск

"Отпуска се ползва по начина, предвиден в закона – с молба до работодателя и с негово писмено разрешение. Това е официалният начин. Съществуват и други практики, които не са законни, но се правят – например фиктивни болнични. Проблемът при тях е, че понякога болничният е реален, но издаден без основание. Има процедури, по които работодателят може да го оспори и органите да проверят дали документът е легитимен", обясни адвокатът.

Когато си пускам отпуск, включвам ли в молбата почивните дни?

Тя припомни, че по закон, когато празникът е в неделя - следващият ден е почивен. "Тоест почивката се прехвърля на първия работен ден след празника. Например, ако 3 март се падне в неделя, ще почиваме следващия понеделник. През 2026 година 3 март е във вторник, а 2 и 4 март са работни дни", обясни тя.

И подчерта, че в случая може да се слее отпуската с почивните дни. "Например, може да си вземете отпуск от петък. Така почивката ви ще бъде петък, събота, неделя, понеделник и вторник. Това става с молба за отпуск до работодателя. Към отпуската се броят само работните дни", подчерта тя.

И посъветва да планираме отпуската си предварително, но и да се съобразяваме с работодателя. "Работните дни са важни както за служителя, така и за работодателя. Законът изисква отпуската да се ползва официално чрез разрешение от негова страна. Няма друг легален начин за удължаване на почивката. Работодателят има право да откаже да пусне служителя в отпуска. Няма конкретно ограничение колко пъти в годината може да стане това, но не може да откаже отпуск за цялата година, защото минималните 20 дни годишно са гарантирани", подчерта Янева.

И допълни: "Работодателят не може да откаже през цялата година да дава отпуск. Може да отложи дни за следващата година при определени хипотези. Би могъл да прехвърли до 10 дни отпуска. Но минимумът за ползване в текущата година е поне 10 дни почивка".

Адвокатът посъветва в случай, че работодателят откаже отпуск да се обърнем, към Инспекцията по труда. "Те проверяват дали има нарушения, дават предписание на работодателя и - ако ситуацията не се разреши, служителят може да се обърне към съд за защита на правата си", посочи Янева.