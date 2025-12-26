Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Н ападение над автобус, движел се по линия 310 в София, е извършено навръх Коледа, потвърдиха за NOVA от СДВР. По превозното средство било хвърлено дърво. Инцидентът е станал около 21:00 часа в четвъртък между спирките "Блок 703" и "Индира Гадни" в "Люлин" 7.

По информация на NOVA посегателството е извършено в момент, в който в автобуса имало пътници. Те успели временно да задържат извършителя, но тъй като той бил агресивен, се принудили да го пуснат.

По случая има заведена преписка. Виновникът се издирва.