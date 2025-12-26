Свят

Най-търсеният човек в Америка за 2025 г. е консервативният активист и основател на Turning Point USA Чарли Кърк

Google обяви най-търсените теми за 2025 година в САЩ
Източник: iStock/Getty Images

С наближаването на края на 2025 г. Google представи традиционната си годишна класация „Година в търсенето“ – списък с хората, събитията, филмите, сериалите и явленията, които са предизвикали най-голям скок в търсенията в САЩ през изминалата година.

Най-търсеният човек в Америка за 2025 г. е консервативният активист и основател на Turning Point USA Чарли Кърк. Той беше застрелян и убит на 10 септември по време на реч в университета Utah Valley, което предизвика огромен национален интерес и рекордни нива на търсене, пише New York Post.

Топ 10 най-търсени теми в САЩ за 2025 г.:

  1. Чарли Кърк
  2. „KPop Demon Hunters“ (Netflix)
  3. Labubu (вирусен плюшен колекционерски предмет)
  4. iPhone 17
  5. „One Big Beautiful Bill Act“ (подписан през юли)
  6. Зохран Мамдани (новоизбраният кмет на Ню Йорк)
  7. DeepSeek (платформа с изкуствен интелект)
  8. Правителствен shutdown
  9. Световно клубно първенство по футбол на ФИФА
  10. Тарифи

Топ 10 новини, които най-много са търсили американците:

  1. „One Big Beautiful Bill Act“ ("Закон за един голям красив законопроект")
  2. Затваряне на правителството
  3. Убийството на Чарли Кърк
  4. Тарифи
  5. Няма протести срещу „Кингс“
  6. Пожарите в Лос Анджелис
  7. Избран е нов папа
  8. Документи по делото на Епщайн
  9. Встъпване в длъжност на президента на САЩ
  10. Ураганът Мелиса
Източник: БТА/АР

Топ 10 най-търсени личности:

  1. Зохран Мамдани
  2. Тайлър Робинсън
  3. d4vd
  4. Ерика Кърк
  5. Папа Лъв XIV
  6. Шедеур Сандърс
  7. Бони Блу
  8. Каролайн Ливит
  9. Анди Байрън
  10. Джими Кимел

Топ 10 филми:

  1. „KPop Demon Hunters“
  2. „Грешници“
  3. „Филмът за Minecraft“
  4. „Щастливият Гилмор 2“
  5. „Thunderbolts*“
  6. „F1“
  7. „Джурасик свят: Прераждане“
  8. „Кръвни линии от Final Destination“
  9. „Оръжия“
  10. „Фантастичната четворка: Първи стъпки“
Източник: Getty Images

Топ 10 починали тази година:

  1. Чарли Кърк
  2. Джийн Хекман
  3. Ози Озбърн
  4. Ан Бърел
  5. Даян Кийтън
  6. Мишел Трахтенберг
  7. Папа Франциск
  8. Хълк Хоган
  9. Малкълм-Джамал Уорнър
  10. Вал Килмър

Топ 10 актьори:

  1. Педро Паскал
  2. Малачи Бартън
  3. Уолтън Гогинс
  4. Памела Андерсън
  5. Чарли Шийн
  6. Ерик Дейн
  7. Майки Мадисън
  8. Обри Плаза
  9. Адам Сандлър
  10. Джъстин Балдони

Топ 10 спортисти:

  1. Шедеур Сандърс
  2. Терънс Крофорд
  3. Купър Флаг
  4. Кам Скатебо
  5. Мика Парсънс
  6. Джаксън Дарт
  7. Софи Кънингам
  8. Шайло Сандърс
  9. Джейлън Картър
  10. Джъстин Роуз

Топ 10 музиканти:

  1. d4vd
  2. KATSEYE
  3. Bad Bunny
  4. Sombr
  5. Doechii
  6. Jonas Brothers
  7. Alex Warren
  8. Coldplay
  9. NBA YoungBoy
  10. Benson Boone

Топ 10 телевизионни предавания:

  1. „Ловните съпруги“
  2. „Белият лотос“
  3. „Пит“
  4. „Лятото, в което станах красива“
  5. „Играта на калмари“
  6. „Севърънс“
  7. „MobLand“
  8. „Adolescence“
  9. „Andor“
  10. „IT: Добре дошли в Дери“

Топ 10 подкасти:

  1. „Нови висоти“
  2. „Шоуто на Чарли Кърк“
  3. „Според мен с Мишел Обама и Крейг Робинсън“
  4. „Това е Гавин Нюсъм“
  5. „Добър разговор с Ейми Полер“
  6. „Клое в Страната на чудесата“
  7. „Подкастът „Свързване““
  8. „Розарията след една година“
  9. „Непритеснен“
  10. „Подкастът на Брайс Крофорд“

Топ 10 мемета и сленг:

  1. 6-7
  2. Сигма
  3. 41
  4. Скибиди
  5. Охайо
  6. Риз
  7. Добро момче
  8. Тоалетна Скибиди
  9. Аура
  10. Чат

За сравнение – през 2024 г. най-търсените теми в САЩ бяха изборите, Доналд Тръмп, пъзелът „Connections“ на New York Times, отбора на New York Yankees и тогавашния вицепрезидент Камала Харис.

Google Година в търсенето Тенденции 2025 Чарли Кърк Най-търсени теми в САЩ Топ класации Новини Починали личности Филми и сериали Изкуствен интелект Мемета и сленг
