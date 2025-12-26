Google обяви най-търсените теми за 2025 година в САЩ

С наближаването на края на 2025 г. Google представи традиционната си годишна класация „Година в търсенето“ – списък с хората, събитията, филмите, сериалите и явленията, които са предизвикали най-голям скок в търсенията в САЩ през изминалата година.

Най-търсеният човек в Америка за 2025 г. е консервативният активист и основател на Turning Point USA Чарли Кърк. Той беше застрелян и убит на 10 септември по време на реч в университета Utah Valley, което предизвика огромен национален интерес и рекордни нива на търсене, пише New York Post.

Топ 10 най-търсени теми в САЩ за 2025 г.:

Чарли Кърк „KPop Demon Hunters“ (Netflix) Labubu (вирусен плюшен колекционерски предмет) iPhone 17 „One Big Beautiful Bill Act“ (подписан през юли) Зохран Мамдани (новоизбраният кмет на Ню Йорк) DeepSeek (платформа с изкуствен интелект) Правителствен shutdown Световно клубно първенство по футбол на ФИФА Тарифи

Топ 10 новини, които най-много са търсили американците:

„One Big Beautiful Bill Act“ ("Закон за един голям красив законопроект") Затваряне на правителството Убийството на Чарли Кърк Тарифи Няма протести срещу „Кингс“ Пожарите в Лос Анджелис Избран е нов папа Документи по делото на Епщайн Встъпване в длъжност на президента на САЩ Ураганът Мелиса

Топ 10 най-търсени личности:

Зохран Мамдани Тайлър Робинсън d4vd Ерика Кърк Папа Лъв XIV Шедеур Сандърс Бони Блу Каролайн Ливит Анди Байрън Джими Кимел

Топ 10 филми:

„KPop Demon Hunters“ „Грешници“ „Филмът за Minecraft“ „Щастливият Гилмор 2“ „Thunderbolts*“ „F1“ „Джурасик свят: Прераждане“ „Кръвни линии от Final Destination“ „Оръжия“ „Фантастичната четворка: Първи стъпки“

Топ 10 починали тази година:

Чарли Кърк Джийн Хекман Ози Озбърн Ан Бърел Даян Кийтън Мишел Трахтенберг Папа Франциск Хълк Хоган Малкълм-Джамал Уорнър Вал Килмър

Топ 10 актьори:

Педро Паскал Малачи Бартън Уолтън Гогинс Памела Андерсън Чарли Шийн Ерик Дейн Майки Мадисън Обри Плаза Адам Сандлър Джъстин Балдони

Топ 10 спортисти:

Шедеур Сандърс Терънс Крофорд Купър Флаг Кам Скатебо Мика Парсънс Джаксън Дарт Софи Кънингам Шайло Сандърс Джейлън Картър Джъстин Роуз

Топ 10 музиканти:

d4vd KATSEYE Bad Bunny Sombr Doechii Jonas Brothers Alex Warren Coldplay NBA YoungBoy Benson Boone

Топ 10 телевизионни предавания:

„Ловните съпруги“ „Белият лотос“ „Пит“ „Лятото, в което станах красива“ „Играта на калмари“ „Севърънс“ „MobLand“ „Adolescence“ „Andor“ „IT: Добре дошли в Дери“

Топ 10 подкасти:

„Нови висоти“ „Шоуто на Чарли Кърк“ „Според мен с Мишел Обама и Крейг Робинсън“ „Това е Гавин Нюсъм“ „Добър разговор с Ейми Полер“ „Клое в Страната на чудесата“ „Подкастът „Свързване““ „Розарията след една година“ „Непритеснен“ „Подкастът на Брайс Крофорд“

Топ 10 мемета и сленг:

6-7 Сигма 41 Скибиди Охайо Риз Добро момче Тоалетна Скибиди Аура Чат

За сравнение – през 2024 г. най-търсените теми в САЩ бяха изборите, Доналд Тръмп, пъзелът „Connections“ на New York Times, отбора на New York Yankees и тогавашния вицепрезидент Камала Харис.