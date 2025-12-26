България

След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти

Лабораторните изследвания показали обаче, че полевият тест греши

26 декември 2025, 08:39
25-годишният Цветомир Борисов от Монтана за трети пореден път е спрян за проверка на пътя и му се отчита положителен резултат за употреба на наркотични вещества. В два от трите случая лабораторните изследвания доказват, че тестът греши. 

Мъжът твърди, че при първото му уличаване униформените го убедили да не дава кръвни проби, което го вкарало в капан. И така години наред, през няколко месеца, младият мъж остава без шофьорска книжка, без право да управлява автомобил и с ограничена възможност да работи и да води нормален живот. 

Пореден случай: Мъж остана без книжка след положителен полеви тест за наркотици

"Първият път, когато ме спряха, полевият тест се оказа положителен за амфетамини. Бях подлъган да не давам кръвна проба, защото ми казаха, че процедурата е много бавна, експертизата ще се забави и че така за шест месеца - всичко щяло да приключи по-бързо. Съгласих се и реших да не давам кръв, защото не знаех как стоят нещата. Задържаха ме и впоследствие разбрах, че по този начин сам съм се осъдил", разказа в „Здравей, България” потърпевшият Цветомир Борисов.

След това адвокатът му е казал, че не е трябвало да подписва на протокола и че задължително е трябвало да даде кръвна проба, след като не е употребявал амфетамини.

"Първият път бях спрян в Монтана пред сградата на КАТ в града. Полицаите ми казаха, че няма как тестът да е грешен, въпреки че им казах, че не съм употребил дрога. След като отидохме в болницата в Монтана да дам кръвна проба - полицай каза на лекарката, която ми вземаше кръв: „Може ли да поговоря с него?“. Той и негов колега започнаха да ме разубеждават да не давам кръв. Казваха ми: „По-добре е за теб. Казвам ти го приятелски – не давай кръв. После ще стане много по-зле“.  Аз им се доверих и не дадох кръв", заяви потърпевшият. 

Ад за шофьор след грешен тест за дрога в Асеновград

Цветомир допълни, че му било казано, че това била процедурата по закон и че трябва да го задържат, а след 24 часа ще го освободят.

"Съгласих се. Останах една година без шофьорска книжка. Осъдиха ме на 4 месеца условно с 3 години изпитателен срок", разказа той. 

Вторият път го спрели в град Берковица за проверка.

"Това беше през ноември. Направиха ми тест и отново излезе положителен. Опитвах се да ги убедя, че не употребявам, но това не ги интересуваше. Казаха, че само кръвната проба ще докаже истината. Дадох кръвна проба и тя излезе отрицателна. Върнаха ми книжката и всичко приключи сравнително бързо", заяви той.

Разследване: Колко точни са тестовете за наркотици

И допълни: "След известно време – през февруари тази година – си взех обратно книжката. През юни  ме сспряха за проверка в Царево, по-точно в село Синеморец. Там отново се опитах да убедя полицаите и им казах, че имам документи и чисти експертизи, че не употребявам наркотични вещества. След полевия тест ми казаха, че съм положителен за амфетамин. Полицаят ми обясни, че тестът е в срок на годност, разопакова го и ми каза да търкам тампона в устата си, докато посинее.  Наскоро ми се обадиха и ми казаха, че кръвната експертиза е чиста, че няма наркотични вещества, и ме попитаха къде да ми изпратят документите за прекратеното производство". 

Източник: NOVA    
наркотици фалшив тест книжка мъж
