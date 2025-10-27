България

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Призовани за повдигане на още обвинения са и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев

27 октомври 2025, 12:22
Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно
Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България

Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България
Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София
Кризисното сметосъбиране в

Кризисното сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село" продължава
Градският транспорт в София се възстановява след потопа

Градският транспорт в София се възстановява след потопа
Опасно време в България: Проливни дъждове обхващат цялата страна

Опасно време в България: Проливни дъждове обхващат цялата страна
Протест във Велико Търново заради мътната вода

Протест във Велико Търново заради мътната вода
БСП официално прие ротацията на председателя на НС

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

П овдигнато е ново обвинение за подкуп срещу кмета Благомир Коцев. То се основава на показанията на двама строителни предприемачи и вече познатата по делото свидетелка Пламенка Димитрова, собственичка на фирма за кетъринг.

Съществена промяна има и в основното обвинение.

Според адвокат Ина Лулчева прокуратурата вече не твърди, че става дума за организирана престъпна група, а за "престъпно сдружаване". "Неизвестният народен представител", който също е замесен в случая, е идентифициран като депутат от 51-вото Народно събрание, пише NOVA.

В Софийската градска прокуратура по-рано днес е бил призован и общинският съветник Николай Стефанов. Очаква се по-късно през деня и друг от замесените съветници, както и представители на общинската администрация, също да получат нови обвинения.

Според информацията досъдебното производство по казуса е приключило.

Очаква се в петък на обвиняемите да бъдат предявени материалите по делото, след което прокуратурата да внесе обвинителен акт в съда.

Адвокат Ина Лулчева постави няколко ключови въпроса към прокуратурата: Защо държавното обвинение е твърдяло, че има още много работа по разследването, за да обоснове задържането на Коцев в ареста, след като всички доказателства са събрани още през лятото и "няма нищо ново"?

Защо кметът не е освободен, след като досъдебното производство е приключило, а единственото основание за задържането му е било да не попречи на разследването?

Лулчева заключи, че задържането на клиента ѝ е било "самоцелно" и е служело за "постигане на други цели", а не тези на правосъдието.

Прокуратурата прецизира обвиненията по делото срещу Благомир Коцев, Николай Стефанов и Йордан Кателиев, каза за БТА адвокат Диляна Агова, защитник на Стефанов.

Тя отбеляза, че при нейния клиент няма някаква съществена промяна в обвинението и добави, че те са по-леки от тези, които са били досега.

Прецизирано е, че става дума за престъпно сдружение, а не престъпна група, като това се наказва с лишаване от свобода до шест години. Сдружението е действало от юли 2024 г. до края на май 2025 година. Адвокат Агова обясни, че по нашето законодателство тежко престъпление се води такова, при което се предвижда лишаване от свобода от пет до десет години. Тя добави, че прокуратурата не е изменила мярката на Стефанов, въпреки предявяването на материалите.

Адвокат Агова обясни, че са им предявени всички материали и доказателства по делото и то върви към приключване. Тя отбеляза, че в делото се сочи за народен представител от 51-вото Народно събрание.

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли. На 8 юли служители на комисията влязоха в Община Варна, като извършиха претърсвания в кабинета и дома на кмета. Той беше отведен за разпит, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които също бяха обект на проверката. Същата вечер Коцев беше задържан за 24 часа.

На следващия ден, 9 юли, на Благомир Коцев, както и на Стефанов и Кателиев, бяха повдигнати първоначални обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с корупционни престъпления, подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари. Те бяха задържани за 72 часа, докато Софийската градска прокуратура и Софийският градски съд разглеждаха мерките за неотклонение. В същия период Административният съд във Варна образува дело срещу кмета Коцев по жалба на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, оспорваща заповед за делегиране на правомощия.

През последвалите седмици, докато Благомир Коцев остана в ареста, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха освободени под домашен арест. Софийският апелативен съд прецени, че макар да има достатъчно доказателства за тяхното участие в корупционна схема, тежестта на обвиненията им не е основание за продължаване на задържането под стража. Междувременно се проведоха няколко протеста във Варна и други градове в подкрепа на кмета Коцев.

По темата

Източник: Nova.bg, БТА/Константин Костов    
Благомир Коцев кмет на Варна обвинения прокуратура разследване корупция общински съветници домашен арест организирана престъпна група Варна
Последвайте ни
Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Бьорн Андресен, известен като

Бьорн Андресен, известен като "най-красивото момче в света", почина на 70 години

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

25-годишен брак приключи заради парче торта

25-годишен брак приключи заради парче торта

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 17 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 17 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 18 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 19 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 минути

28-годишната актриса напълно преобрази косата си, като я скъси значително и смени цвета ѝ.

<p>Григор Димитров с най-лошо класиране от 2019 година</p>

От 2019-а насам: Григор Димитров с най-ниско класиране в световната ранглиста

Любопитно Преди 9 минути

През юли той скъса частично гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън

<p>Отиде си проф. Ангел Велчев</p>

Отиде си проф. Ангел Велчев, пионер в ландшафтознанието

България Преди 33 минути

Опелото ще се състои на 30 октомври 2025 г.

<p>Новото хоби на Кейт Мидълтън, което&nbsp;ѝ помага да намери спокойствие</p>

Новото хоби на принцеса Кейт: Как медитацията ѝ помага да намери спокойствие

Любопитно Преди 36 минути

Медитацията е само един от начините, по които тя обича да прекарва свободното си време

Най-възрастният действащ световен лидер - Пол Бия, който е на 92 години

Невероятно, но факт: Камерун преизбира 92-годишния президент за осми път

Свят Преди 46 минути

След 43 години на власт, 92-годишният лидер на Камерун започва осми мандат, който може да го задържи почти до столетие

<p>Скандален случай: Мъж преби съпругата си с кабел</p>

Мъж от Драганово преби съпругата си с кабел, задържаха го

България Преди 52 минути

След намесата на полицията жената е била откарана за преглед в Спешна помощ

<p>Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника</p>

Експерти предупреждават: Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника

Свят Преди 56 минути

„Всеки път, когато отворите хладилника, топъл въздух нахлува вътре, а рафтовете на вратата са първото място, което той достига"

Естонският външен министър на посещение в Киев

Естонският външен министър на посещение в Киев

Свят Преди 58 минути

Цахкна съобщи за визитата си с публикация в социалната мрежа "Екс"

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Любопитно Преди 1 час

Този месец често ни напомня да бъдем благодарни за всичко, което имаме, и да бъдем по-състрадателни към другите

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Любопитно Преди 1 час

Обирът е извършен само за 7 минути

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Свят Преди 1 час

"Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения" от досегашното им състояние, каза Песков

<p>Тръмп за победата на Милей в Аржентина: Той получи голяма помощ от САЩ</p>

Тръмп за победата на Милей на изборите в Аржентина: Той получи голяма помощ от САЩ

Свят Преди 1 час

Подкрепата на Тръмп за Милей преди изборите включваше валутен суап на стойност 20 милиарда щатски долара

Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Любопитно Преди 1 час

Тази година Bad Bunny доминира с впечатляващите 27 номинации, затвърждавайки позицията си като една от най-ярките звезди в латино музиката

"Мъжки гърди": Хормони, затлъстяване или нещо по-сериозно?

"Мъжки гърди": Хормони, затлъстяване или нещо по-сериозно?

Свят Преди 1 час

Почти половината от мъжете могат да изпитат някаква степен на увеличаване на гръдната тъкан

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

България Преди 1 час

Развитието на енергийните общности в България се сблъсква с редица предизвикателства, показва анализ

<p>Тежък инцидент с бебе след падане от легло&nbsp;</p>

Разследват случай на 9-месечно бебе с фрактура на черепа след падане от легло

България Преди 1 час

По данни на 27-годишна майка от село Мадан, област Монтана, нейният 9-месечен син е паднал от леглото

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Българката Александра Калита е новата Мисис Вселена 2025

Edna.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

ФИФА нанесе неприятен удар по Ботев Пловдив, клубът ще съди Зингаревич

Gong.bg

Григор Димитров с най-слабо класиране в световната ранглиста от шест години

Gong.bg

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима 19-годишни са ранени (СНИМКА)

Nova.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg