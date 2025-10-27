Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България

П овдигнато е ново обвинение за подкуп срещу кмета Благомир Коцев. То се основава на показанията на двама строителни предприемачи и вече познатата по делото свидетелка Пламенка Димитрова, собственичка на фирма за кетъринг.

Съществена промяна има и в основното обвинение.

Според адвокат Ина Лулчева прокуратурата вече не твърди, че става дума за организирана престъпна група, а за "престъпно сдружаване". "Неизвестният народен представител", който също е замесен в случая, е идентифициран като депутат от 51-вото Народно събрание, пише NOVA.

В Софийската градска прокуратура по-рано днес е бил призован и общинският съветник Николай Стефанов. Очаква се по-късно през деня и друг от замесените съветници, както и представители на общинската администрация, също да получат нови обвинения.

Според информацията досъдебното производство по казуса е приключило.

Очаква се в петък на обвиняемите да бъдат предявени материалите по делото, след което прокуратурата да внесе обвинителен акт в съда.

Адвокат Ина Лулчева постави няколко ключови въпроса към прокуратурата: Защо държавното обвинение е твърдяло, че има още много работа по разследването, за да обоснове задържането на Коцев в ареста, след като всички доказателства са събрани още през лятото и "няма нищо ново"?

Защо кметът не е освободен, след като досъдебното производство е приключило, а единственото основание за задържането му е било да не попречи на разследването?

Лулчева заключи, че задържането на клиента ѝ е било "самоцелно" и е служело за "постигане на други цели", а не тези на правосъдието.

Прокуратурата прецизира обвиненията по делото срещу Благомир Коцев, Николай Стефанов и Йордан Кателиев, каза за БТА адвокат Диляна Агова, защитник на Стефанов.

Тя отбеляза, че при нейния клиент няма някаква съществена промяна в обвинението и добави, че те са по-леки от тези, които са били досега.

Прецизирано е, че става дума за престъпно сдружение, а не престъпна група, като това се наказва с лишаване от свобода до шест години. Сдружението е действало от юли 2024 г. до края на май 2025 година. Адвокат Агова обясни, че по нашето законодателство тежко престъпление се води такова, при което се предвижда лишаване от свобода от пет до десет години. Тя добави, че прокуратурата не е изменила мярката на Стефанов, въпреки предявяването на материалите.

Адвокат Агова обясни, че са им предявени всички материали и доказателства по делото и то върви към приключване. Тя отбеляза, че в делото се сочи за народен представител от 51-вото Народно събрание.

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли. На 8 юли служители на комисията влязоха в Община Варна, като извършиха претърсвания в кабинета и дома на кмета. Той беше отведен за разпит, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които също бяха обект на проверката. Същата вечер Коцев беше задържан за 24 часа.

На следващия ден, 9 юли, на Благомир Коцев, както и на Стефанов и Кателиев, бяха повдигнати първоначални обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с корупционни престъпления, подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари. Те бяха задържани за 72 часа, докато Софийската градска прокуратура и Софийският градски съд разглеждаха мерките за неотклонение. В същия период Административният съд във Варна образува дело срещу кмета Коцев по жалба на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, оспорваща заповед за делегиране на правомощия.

През последвалите седмици, докато Благомир Коцев остана в ареста, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха освободени под домашен арест. Софийският апелативен съд прецени, че макар да има достатъчно доказателства за тяхното участие в корупционна схема, тежестта на обвиненията им не е основание за продължаване на задържането под стража. Междувременно се проведоха няколко протеста във Варна и други градове в подкрепа на кмета Коцев.