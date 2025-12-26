Канцеларията на Нетаняху: Израел признава Сомалиленд за независима държава

И зраел призна отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за "независима и суверенна държава", заяви канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитирана от световните агенции.
Израел е първата държава в света, предприела подобна стъпка.
Israel has officially recognized Somaliland as an independent and sovereign state.
Наетаняху, външният министър Гидеон Саар и президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи са подписали съвместна декларация. Тя "съответства на духа на Авраамовите споразумения, подписани по инициатива на президента (на САЩ Доналд) Тръмп", допълни канцеларията.
A historic decision that reflects strategic clarity at a moment when hesitation carries a price.
Според съобщението Израел планира незабавно да укрепи отношенията си с Република Сомалиленд чрез широко сътрудничество в областта на селското стопанство, здравеопазването, технологиите и икономиката".
Сомалиленд се намира в северозападната част на Сомалия на брега на Червено море. През 1991 г. областта едностранно обяви независимост, но досега не беше получила международно признание.