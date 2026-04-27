Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) представи своя анализ, който сочи ръст от 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база. За една година са нужни 73 евро повече за тричленно семейство и 40 евро за сам работещ

27 април 2026, 10:33
Източник: iStock/GettyImages

М есечният доход, необходим за издръжка на тричленно семейство, вече достига 1473 евро според данните от първото тримесечие на 2026 г. Това значително повишение поставя отново във фокус предизвикателствата пред финансовото благосъстояние на българските домакинства.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) представи своя анализ, който сочи ръст от 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база. За една година са нужни 73 евро повече за тричленно семейство и 40 евро за сам работещ.

Нарастващи разходи и неравенство в доходите

Според КНСБ, за един работещ човек, живеещ сам, месечният доход за издръжка възлиза на 818 евро. Президентът на КНСБ, Пламен Димитров, подчерта трайната тенденция към поскъпване на основните стоки и услуги.

Един от най-тревожните аспекти е, че повече от половината наети лица в страната – 58,3% – се осигуряват на по-нисък доход от необходимата заплата за издръжка. Макар и да има лек спад в броя на тези хора на годишна база, проблемът остава системен, според анализа на КНСБ.

Към края на 2025 г. България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, което е позитивна тенденция. Все пак, един на всеки осем души, или 12,2% от всички наети на пълно работно време, все още се осигуряват до размера на минималната работна заплата. Повече информация за икономическите показатели можете да намерите тук.

Храната – значително перо

Разходите за хранителни стоки продължават да бъдат значително перо, като показват годишен ръст от 6,2%. За един работещ са необходими 329 евро само за храна и обществено хранене месечно, което си е сериозна сума, особено когато заплатата едва покрива минимума.

Най-сериозно увеличение на тримесечна база се отчита при цените на зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата, като дори кафето не е пощадено от тази инфлационна вълна. Местни очи, глобален усет – тези числа говорят много за покупателната способност на българските домакинства.

Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
Издръжка на живот Тричленно семейство КНСБ Разходи за храна Поскъпване Доходи Неравенство в доходите Български домакинства Минимална работна заплата Финансово благосъстояние
