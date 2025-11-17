България

Заплатите растат, но не за всички: Държавните доходи изпреварват частните през 2025 година

Вижте къде заплатите растат най-бързо и защо бедността в Силистра стига 36%

17 ноември 2025, 11:44
Р азликите в заплащането между отделните райони на България продължават да се разширяват, а тенденцията за по-бърз ръст на възнагражденията в държавния сектор спрямо частния става все по-ясно изразена. Това показват последните данни на Националния статистически институт и дългогодишно наблюдение на Института по пазарна икономика (ИПИ), коментирано от старшия икономист Зорница Славова в ефира на NOVA NEWS, пише Pariteni.bg.

  • Неравенствата по райони – модел, който не се променя повече от десетилетие

„Разликите във възнагражденията между регионите са огромни и трайни. Това е тенденция, която наблюдаваме вече над десет години“, посочва Славова.

Според ИПИ двигатели на растежа остават областите София, Бургас, Пловдив, Варна и Габрово, които бележат най-бързо нарастване на доходите и устойчиви инвестиции. Останалите области също растат, но значително по-бавно.

В Северозападна и Североизточна България икономическото изоставане продължава да се отразява на качеството на живот – комбинация от ниски заплати, ниски пенсии и висок дял на живеещите под линията на бедност.

  • Драстични различия: от София до Силистра

Средното ниво на бедност в страната е около 20%, но в някои региони ситуацията е значително по-тежка. В Силистра под националната линия на бедност живеят цели 36% от хората. Подобно е положението и в Ловеч. София, Кюстендил и Русе стоят в противоположния край на скалата – с много по-ниски нива на бедност и по-високи доходи. Причината, според Славова, е проста: липса на инвестиции.

Докато области като Смолян и Велико Търново успяват да привличат капитал и да развиват конкурентен пазар на труда, Силистра, Разград и Търговище остават зависими от селското стопанство – сектор с ниска добавена стойност и ограничени възможности за високи заплати. Това води до трайна безработица и стагнация.

  • Средната заплата: 2549 лв., но с чувствителни колебания

През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата в България достига 2549 лв. Въпреки лекото понижение спрямо предходното тримесечие, годишният ръст остава стабилен – 12%. Средната работна заплата в София края на септември е 3474 лева при 3489 лева в края на юни. Столицата остава с най-високи възнаграждения, като спрямо Кюстендил, където средната заплата е най-ниска – 1762 лева, разликата е почти 2000 лева. 

Прави впечатление, че в повечето области заплатите, макар и с малко са по-ниски от тези през предходните три месеца.

След София най-високи са заплатите във Варна – средната е 2310 лева, София-област – 2322 лева, Пловдив - 2171 лева, Стара Загора – 2176 лева, Русе – 2117 лева и Враца – 2256 лева.

В дъното по възнаграждения са само 4 области, в които средната заплата все още не стига 1800 лева – Кюстендил, Видин – 1783 лева, Смолян – 1786 лева, Хасково – 1794 лева.

Общо за страната средната брутна месечна работна заплата за юли 2025 г. е 2 570 лв., за август - 2 497 лв., и за септември - 2 580 лева.

По месеци динамиката е следната:

  • юли: 2570 лв.
  • август: 2497 лв.
  • септември: 2580 лв.

Кои сектори водят и кои изостават

Най-силен годишен ръст в заплатите се отчита в:

  • „Административни и спомагателни дейности“ – 17,5%
  • Строителството – 16,5%
  • Образование – 16,4%

Същевременно именно сектор „Образование“ отчита най-голям спад на тримесечна база – 4%, следван от „Култура, спорт и развлечения“ (-3,8%) и „Здравеопазване“ (-1,8%).

Къде заплатите растат най-много

  • Държавен срещу частен сектор: обръщане на тенденцията

Една от най-отчетливите промени през последните две години е динамиката между двата сектора:

  • 2025 г.: държавният сектор увеличава възнагражденията с 14,2%, частният – с 11,3%.
  • 2024 г.: частният сектор води с 14,3%, при ръст от 11,9% в държавния.

Това означава, че през 2025 г. държавните служители наваксват по-бързо, а увеличенията в администрацията изпреварват тези в частния бизнес.

По данни на НСИ около 280 000 души работят в държавната администрация, което представлява приблизително 8–9% от всички заети в страната. Делът е сходен с предходните години и остава относително стабилен.

  • България в ЕС: най-ниските заплати, но най-бърз растеж

По данни на Евростат за 2024 г. България продължава да има най-ниската средна годишна коригирана заплата в ЕС – 15 400 евро, следвана от Гърция и Унгария. В същото време ръстът е впечатляващ – 13,95% спрямо 2023 г.

На върха в Европа остават:

  • Люксембург – 83 000 евро
  • Дания – 71 600 евро
  • Ирландия – 61 100 евро

Икономистите: инвестициите и качеството на работната сила са ключът

Разликите в доходите остават тясно свързани с инвестициите, образованието и структурата на местната икономика. Райони с активни индустриални зони, университети и технологични компании показват най-високи доходи и най-ниска бедност. Райони, в които икономиката се крепи на земеделие и нискоквалифициран труд, остават на дъното.

Според Славова без целенасочени политики за развитие на регионите, за подкрепа на местния бизнес и за задържане на младите хора, изоставането ще продължи да се задълбочава.

Заплати в България Регионални разлики Средна работна заплата Държавен срещу частен сектор Икономически неравенства Бедност в регионите Инвестиции
Земетресение разлюля Лефкада

Земетресение разлюля Лефкада

Свят Преди 11 минути

Не се съобщава за щети и пострадали хора

Не пропускайте: Леониди озаряват небето над България

Не пропускайте: Леониди озаряват небето над България

Свят Преди 17 минути

Потокът Леониди е активен от 6 до 30 ноември

Мерилин Менсън e третият хедлайнер на HILLS OF ROCK 2026 в Пловдив

Мерилин Менсън e третият хедлайнер на HILLS OF ROCK 2026 в Пловдив

Любопитно Преди 33 минути

HILLS OF ROCK 2026 се провежда на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в града

Нови правила спират чужда намеса във финансирането на европейските партии

Нови правила спират чужда намеса във финансирането на европейските партии

Свят Преди 41 минути

Новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС в следващите дни

<p>Документален филм: САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология</p>

САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология, според нов документален филм

Свят Преди 59 минути

Дан Фара интервира 34 висши членове на правителството, армията и разузнавателната общност на САЩ, както и Марко Рубио за извънземните на Земята

Осъдиха бившата лидерка на Бангладеш на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството

Осъдиха бившата лидерка на Бангладеш на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството

Свят Преди 1 час

Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд

Коя е Софи Уинкълман – актрисата от „Двама мъже и половина“, която стана лейди

Коя е Софи Уинкълман – актрисата от „Двама мъже и половина“, която стана лейди

Любопитно Преди 1 час

Звездата от хитовия ситком „Двама мъже и половина“ става лейди Фредерик Уиндзор, след като през 2009 г. се омъжва за лорд Фредерик

,

Български пенсионери в чужбина: Ето как да не ви спрат пенсията

България Преди 1 час

Кой подава задължителната декларация живот

Снимката е илюстративна

Ученичка почина след нечовешко наказание - 100 коремни преси за закъснение

Свят Преди 1 час

Момичето е починало в болница в Мумбай в петък вечерта, което е наложило властите да започнат разследване на трагичния инцидент

Искам куче! Ето какви са правилата и условията

Искам куче! Ето какви са правилата и условията

България Преди 1 час

За да се гарантира доброто третиране на животните, безопасността на хората и хигиената на градската среда, собствениците следва да спазват няколко ключови правила

Шофьор с положителна проба за алкохол самокатастрофира и избяга край Горна Оряховица

Шофьор с положителна проба за алкохол самокатастрофира и избяга край Горна Оряховица

България Преди 1 час

Случаят все още се разследва

Без кафе след Нова година? Въвеждането на еврото застрашава вендинг услугите

Без кафе след Нова година? Въвеждането на еврото застрашава вендинг услугите

България Преди 1 час

Операторите на вендинг машини в България обсъждат да поискат от властите отсрочка от един месец

<p>НСИ се готви за изчисляването на флаш-инфлация</p>

НСИ: Безработицата е рекордно ниска, въвеждаме флаш-инфлация

България Преди 2 часа

Това заяви председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов

Прецедент в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

Прецедент в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

Свят Преди 2 часа

Самолетоносачът на Кралския флот „Принца на Уелс“ участва в учение на НАТО в Средиземно море

<p>Тестваме пълния M POWER потенциал на &bdquo;Серес&ldquo;</p>

Тестваме пълния M POWER потенциал на „Серес“

Технологии Преди 2 часа

М2, М4 Competition и M4 CS, M5 Touring на писта... Баварците за пореден път доказват, че го могат това упражнение. Може го дори и тежащото 2,6 тона комби, а М4 CS е откровение, ода на радостта

<p>Отопляваш дома си&hellip; с биткойни? Новата мания, която превръща криптодобива в топлина</p>

Bitcoin може да се използва и за отопление на домове

Технологии Преди 2 часа

Това е още един начин да се извлече полза от криптовалутата

