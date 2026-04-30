Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"

България има най-високата инфлация от всички държави в еврозоната

30 април 2026, 17:04
Сняг заваля в Троянския Балкан

Сняг заваля в Троянския Балкан
Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото

Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото
Камион пламна в движение на АМ

Камион пламна в движение на АМ "Тракия" край Пловдив
Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите
Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание

Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание
Юристът д-р Михаела Доцова е новият председател на 52-рото Народно събрание

Юристът д-р Михаела Доцова е новият председател на 52-рото Народно събрание
Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени
Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

П рез април 2026 г. инфлацията в България достигна 6.2% на годишна база, сочат данните на "Евростат" за страните от еврозонта

Това представлява значително увеличение спрямо март, когато покачването на цените е било 2.8%. Само за един месец се наблюдава скок на цените, който изважда страната значително над средното ниво на инфлация в еврозоната от 3%.

Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото

Така България има най-високата инфлация от всички държави във валутния съюз, като поскъпването е дори по-голяно от това в Хърватия (5.4%) и Гърция (4.6%).

Данните показват темпа на поскъпване през изминалите 12 месеца, спрямо предходните 12 месеца.

През самия април, спрямо предходния месец, отчетената по методологията на "Евростат" инфлация е 2%, което е значително месечно поскъпване.

 

Източник: Eurostat    
„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

EK с позиция за разговора между Путин и Тръмп

EK с позиция за разговора между Путин и Тръмп

Хаменей обяви нови правила за Ормузкия проток

Хаменей обяви нови правила за Ормузкия проток

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Обекти с „нечовешки произход“: Конгресмен обещава разкрития за НЛО

Свят Преди 14 минути

Луна, републиканка от Флорида, която оглавява специалната група към Комисията по надзор към Камарата на представителите за разсекретяване на федерални тайни, е сред най-активните законодатели, изискващи по-голяма прозрачност от Министерството на отбраната относно необяснимите въздушни срещи

Никола Илчев

Balkan eCommerce Summit 2026 надмина всички очаквания: 3200+ участници превърнаха електронната търговия в реално преживяване

Любопитно Преди 51 минути

Balkan eCommerce Summit 2026 приключи с изключителен успех, утвърждавайки се като едно от най-динамичните и любими събитие за електронна търговия и дигитален маркетинг в региона

Весела Бабинова: Да пея на живо за мен е абсолютен ужас!

Весела Бабинова: Да пея на живо за мен е абсолютен ужас!

Любопитно Преди 1 час

Весела Бабинова говори откровено за сцената без съревнование, страховете, които не крие, и онези малки чудеса, които променят целия живот

Празнично работно време на магазините на А1

Празнично работно време на магазините на А1

Любопитно Преди 1 час

,

„(Не)дочакано семейство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Окончателно Прокуратурата дължи близо 50 000 евро на Емилия Масларова

Окончателно Прокуратурата дължи близо 50 000 евро на Емилия Масларова

България Преди 1 час

Macлapoвa и oщe и чeтиpимa дyши oт eĸипa ѝ бяxa oбвинeни през 2010 г.

“Демократична България” внесе законопроект за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски

“Демократична България” внесе законопроект за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски

България Преди 2 часа

Друг законопроект, внесен от ДБ, е за нови критерии за избор на Висшия съдебен съвет

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

Свят Преди 2 часа

Дроновете са били управлявани от Центъра за специални операции "Алфа"

Автобус падна в река Сена край Париж

Автобус падна в река Сена край Париж

Свят Преди 2 часа

След като хората са били извадени от водата, автобусът е бил забелязан да се носи по Сена

<p>Опитът за атентата&nbsp;срещу Тръмп разкрит в детайли</p>

Разкриха подробна хронология на стрелбата в Белия дом

Свят Преди 2 часа

Прокурорите твърдят, че "няма комбинация от условия, която разумно да гарантира безопасността на обществото"

Обилен сняг и минусови температури: Зимата се завърна в Румъния

Свят Преди 3 часа

Най-усложнена е обстановката в окръг Прахова в подножието на Карпатите и в планинския курорт Предял

Журито пред труден избор в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Журито пред труден избор в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 3 часа

Участниците избират между функционалност и дизайн, за да спечелят задачата „Кухня“

От Лайнъл Ричи до Нина Добрев: Чарлз III и Камила събраха световния елит

Свят Преди 3 часа

Кралят и кралицата приветстваха някои от най-известните лица в света на благотворителна гала в Ню Йорк, докато тяхното изключително успешно кралско турне в САЩ продължава

Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

Свят Преди 3 часа

Вицепрезидентът на САЩ сподели емоционални подробности за хаоса по време на опита за покушение срещу Доналд Тръмп и призна, че съпругата му Уша е научила за инцидента от социалните мрежи, докато е била сама с трите им децата

Спортният министър награди медалистите ни от Европейското първенство по борба

Спортният министър награди медалистите ни от Европейското първенство по борба

България Преди 3 часа

Страната ни се нареди на четвърто място в отборното класиране в Тирана, след като националите ни завоюваха злато, две сребра и три бронза

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Зуека празнува рожден ден! Връща се у нас до дни

Edna.bg

Весела Бабинова: За майчинството, страха и силата да забавиш темпото

Edna.bg

Критика към Ливърпул: Как може да продадеш скъпоценен камък като Луис Диас, за да задържиш Гакпо

Gong.bg

Появи се фаворит за подписа на Петър Гайдаров

Gong.bg

Сняг заваля в Троянско и на проходите Петрохан и Превала (ВИДЕО)

Nova.bg

Очаква се засилен трафик за Деня на труда и Гергьовден

Nova.bg