Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

П рез април 2026 г. инфлацията в България достигна 6.2% на годишна база, сочат данните на "Евростат" за страните от еврозонта

Това представлява значително увеличение спрямо март, когато покачването на цените е било 2.8%. Само за един месец се наблюдава скок на цените, който изважда страната значително над средното ниво на инфлация в еврозоната от 3%.

Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото

Така България има най-високата инфлация от всички държави във валутния съюз, като поскъпването е дори по-голяно от това в Хърватия (5.4%) и Гърция (4.6%).

Данните показват темпа на поскъпване през изминалите 12 месеца, спрямо предходните 12 месеца.

През самия април, спрямо предходния месец, отчетената по методологията на "Евростат" инфлация е 2%, което е значително месечно поскъпване.