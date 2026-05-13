Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

Д ържавната охрана и специализираният транспорт на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на председателя на ДПС Делян Пеевски са прекратени.

Казусът с охраната на народните представители Бойко Борисов (лидер на ГЕРБ) и Делян Пеевски (лидер на ДПС) от страна на Националната служба за охрана (НСО) се регулира от Закона за НСО (ЗНСО). Тъй като двамата не заемат някоя от петте държавни длъжности, които по закон получават задължителна денонощна охрана (президент, председател на НС, министър-председател, вицепрезидент и главен прокурор), тяхната защита се основаваше на специфични разпоредби за застрашеност.

Законовото основание: Член 22 от ЗНСО

Сигурността на Борисов и Пеевски в качеството им на депутати бе задействана по реда на чл. 22, ал. 1 от Закона за НСО. Този текст урежда предоставянето на охрана на народни представители при „доказана конкретна застрашеност на лицето във връзка с неговата дейност“.

Решението за предоставяне, промяна или прекратяване на този вид охрана се взема от тричленна Специализирана комисия (по чл. 23 от ЗНСО), в която влизат:

Началникът на НСО (председател)

Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)

Главният секретар на МВР

Всички доклади, анализи на риска и оперативни данни, въз основа на които комисията взема своите решения, представляват класифицирана информация (държавна тайна).

Хронология и факти около застрашеността

През годините в публичното пространство бяха изнесени конкретни факти и официални сигнали, които мотивираха наличието на охрана за двамата политици:

Казусът с Бойко Борисов:

Срок като бивш премиер: По закон (чл. 21, ал. 3) бившите министър-председатели имат право на специализиран транспорт от НСО до 4 години след освобождаването на поста им. Тъй като последният редовен мандат на Борисов приключи през пролетта на 2021 г., този законово определен срок изтече през 2025 г.

Сигнали за заплаха: След изтичането на 4-годишния срок охраната му бе продължена от комисията по чл. 23. Като мотиви в официални позиции на партийната централа бяха посочени засилени рискове и сигнали от партньорски разузнавателни служби. Те бяха обвързани с геополитически решения на страната в секторите на отбраната, диверсификацията на енергийните източници и подкрепата за Украйна.

Казусът с Делян Пеевски:

Официални разследвания за атентат: През 2016 г. Прокуратурата на Република България и МВР официално обявиха, че е разкрит подготвян опит за опит за убийство срещу Делян Пеевски. Този факт послужи като първоначално основание за задействане на охранителния протокол от НСО.

Периодични прегледи: Охраната му бе поддържана в продължение на години въз основа на регулярни оценки на риска от ДАНС и МВР, свързани с оперативна информация за застрашеност. През декември миналата година Пеевски официално внесе искане до тричленната комисия за извършване на нова оценка дали обстоятелствата, налагащи защитата му, все още са налице.

Механизъм на прекратяване на охраната

Съгласно правилника за прилагане на ЗНСО, Специализираната комисия е длъжна периодично да преразглежда досиетата на лицата, охранявани по чл. 22.

След проведено заседание на комисията между НСО, ДАНС и МВР, е изготвена нова оценка на застрашеността. На база на актуалните оперативни данни трите институции са отчели липса на реална физическа заплаха за живота и здравето на Бойко Борисов и Делян Пеевски, което доведе до окончателното сваляне на държавните гардове и транспорт.