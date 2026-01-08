Свят

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Метеорологичните условия също създават проблеми за енергоснабдяването на Украйна

8 януари 2026, 16:12
Източник: AP/БТА

Р уските атаки през нощта предизвикаха масирани прекъсвания на електроснабдяването в Южна Украйна, предаде ДПА.

Министерството на енергетиката на Украйна съобщи днес, че снабдяването в Днепропетровска и Запорожка област е прекъснато почти напълно, като около 800 000 души все още са без ток в първия регион.

Нови руски удари предизвикаха прекъсвания на тока в няколко украински области

Бяха предприети ремонтни действия, за да се възстанови електроснабдяването и отоплението в тези райони. Кметът на югоизточния украински град Днепър Борис Филатов удължи ваканцията на учениците с два дни поради ситуацията.

Според властите електро- и топлоснабдяването в Запорожка област са възстановени. 

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров описа ситуацията като първото всеобхватно прекъсване на електроснабдяването в цялата област от години насам.

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Метеорологичните условия също създават проблеми за енергоснабдяването на Украйна, като причинява прекъсвания на електрозахранването в части от Черниговска, Киевска ,Ивано-Франковска, и Закарпатска област.

Украйна се защитава от Русия от почти четири години с помощта на Запада.

Руските сили нанасят многобройни удари по енергийната инфраструктура на съседната страна. 

Киев непрекъснато призовава международните си партньори за доставката на допълнителни системи за противовъздушна отбрана.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Русия война Украйна
