Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

П резидентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард публикува в четвъртък, 8 януари, в социалните мрежи съобщение, в което отбелязва, че е изминала една седмица от присъединяването на България към еврозоната.

„Една седмица от присъединяването на България към еврото!“, написа Лагард, като добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски, както и монетата от 2 евро с изображението на свети Паисий Хилендарски.