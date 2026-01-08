Свят

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Това го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана

8 януари 2026, 17:19
Източник: iStock/GettyImages

П етролен танкер, плаващ към Русия, е бил ударен с дрон в Черно море, което го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана и да се отклони от курса си, според съобщение на "Лойдс Лист Интелиджънс" и отделен източник по морска сигурност, предава "Ройтерс".

Плаващият под флага на Палау кораб "Елбус" е претърпял атака с дрон, насочена към машинното му отделение.

Не се съобщава за пострадали сред 25-членния екипаж, нито за замърсяване. 

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

Не е ясно кой стои зад атаката. В края на ноември застраховките за корабоплаване се повишиха, след като украински военноморски дронове удариха два танкера, плаващи към Русия, в Черно море, инциденти, които накараха Москва да заплаши с отмъщение, а Анкара да призове за спокойствие.

Друг кораб, плаващ под руски флаг, обяви в началото на декември, че също е бил атакуван в морето, но Киев отрече всякаква роля в този инцидент.

Трети руски танкер със сигнал за бедствие в Черно море

Черно море е от решаващо значение за превоза на зърно, петрол и петролни продукти, а водите му се споделят от Турция, Русия, Украйна, България, Грузия и Румъния. 

Танкерът е плавал към руското пристанище Новоросийск от Сингапур. Данните за морския трафик показват, че "Елбус" е спрял на няколко километра от северното турско пристанище Инеболу в четвъртък, след като се е отклонил от предишния си курс. Кадри от брега показват, че над танкера се издига дим.

Източник: Reuters    
