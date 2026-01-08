Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

П ринцеса Кейт се присъедини към принц Уилям за неочаквано посещение сред здравните работници в болница „Чаринг Крос“ в Лондон в четвъртък, 8 януари. Излизането на двойката отбеляза първия им кралски ангажимент за новата година и първата им публична поява след коледното им посещение в църквата заедно с други членове на кралското семейство, пише PEOPLE.

За визитата в болницата Кейт бе облечена в кафяв костюм с бордо блуза, обувки в тон и кафява чанта. Тя също така избра да не носи годежния си пръстен, като сложи единствено венчалната си халка вместо обичайните няколко пръстена – вероятно в съответствие с болничния протокол.

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон. Те се срещнаха с доброволци, работещи към благотворителната организация, които помагат за подобряване на грижите за пациентите и за облекчаване на натоварването върху по-широката здравна система. NHS Charities Together представлява над 220 благотворителни организации на Националната здравна служба, базирани във всеки NHS Trust и Health Board в Обединеното кралство, като даряват по 1,5 милиона британски лири на ден за NHS. Чрез своята дейност благотворителните организации на NHS подпомагат иновациите, трансформират грижите и подкрепят благосъстоянието на персонала.

Чрез инвестиции в най-съвременно оборудване, сгради, зелени пространства и изкуства те се стремят да подобрят грижите за пациентите, а също така ръководят превантивни проекти в общността, които помагат на хората да останат здрави.

След разговорите със служителите Уилям и Кейт участваха в кръгла маса с изпълнителни директори и попечители на благотворителни организации на NHS, клиницисти, пациенти и доброволци, както и с политици и филантропи, за да обсъдят ползите от даренията за NHS като част от процеса на възстановяване, както и промяната, която това може да донесе в здравеопазването.

Принцеса Кейт, която обяви диагнозата си за рак през 2024 г. и завърши лечението си по-късно същата година, като през януари 2025 г. съобщи, че е в ремисия, също разговаря с доброволец, който е работил с пациенти на химиотерапия, според списание Hello!.

Когато доброволецът отбеляза, че пациентите и посетителите прекарват „часове“ там, кралската особа отговори: „Знам“, преди да докосне ръката на съпруга си и да добави: „Знаем“.

По време на предишен свой ангажимент към благотворителната организация Уилям посети болницата в Рединг, Англия, където е родена Кейт. Посещението му през март 2025 г. отбеляза пет години от началото на пандемията от COVID-19 и тогава той отдаде почит на организацията за работата, която е свършила в помощ на персонала и пациентите.

Благотворителната организация е набрала 200 милиона долара в подкрепа на пациенти, болничен персонал и доброволци на първа линия по време на здравната криза през годините на пандемията. Публичната поява на Уилям и Кейт в четвъртък е първата, откакто те бяха видени за последно по Коледа, когато присъстваха на църковната служба в Сандрингам заедно с други членове на кралското семейство и децата си – 12-годишния принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишния принц Луи.

Смята се, че са прекарали голяма част от коледните и новогодишните празници в дома си в Анмер Хол, в имението Сандрингам в Норфолк.

Децата се върнаха на училище на 7 януари. А в петък, 9 януари, семейството ще отбележи 44-ия рожден ден на принцеса Кейт.