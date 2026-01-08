Любопитно

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

8 януари 2026, 16:58
Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.
Източник: Getty Images

П ринцеса Кейт се присъедини към принц Уилям за неочаквано посещение сред здравните работници в болница „Чаринг Крос“ в Лондон в четвъртък, 8 януари. Излизането на двойката отбеляза първия им кралски ангажимент за новата година и първата им публична поява след коледното им посещение в църквата заедно с други членове на кралското семейство, пише PEOPLE.

За визитата в болницата Кейт бе облечена в кафяв костюм с бордо блуза, обувки в тон и кафява чанта. Тя също така избра да не носи годежния си пръстен, като сложи единствено венчалната си халка вместо обичайните няколко пръстена – вероятно в съответствие с болничния протокол.

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон. Те се срещнаха с доброволци, работещи към благотворителната организация, които помагат за подобряване на грижите за пациентите и за облекчаване на натоварването върху по-широката здравна система. NHS Charities Together представлява над 220 благотворителни организации на Националната здравна служба, базирани във всеки NHS Trust и Health Board в Обединеното кралство, като даряват по 1,5 милиона британски лири на ден за NHS. Чрез своята дейност благотворителните организации на NHS подпомагат иновациите, трансформират грижите и подкрепят благосъстоянието на персонала.

Чрез инвестиции в най-съвременно оборудване, сгради, зелени пространства и изкуства те се стремят да подобрят грижите за пациентите, а също така ръководят превантивни проекти в общността, които помагат на хората да останат здрави.

След разговорите със служителите Уилям и Кейт участваха в кръгла маса с изпълнителни директори и попечители на благотворителни организации на NHS, клиницисти, пациенти и доброволци, както и с политици и филантропи, за да обсъдят ползите от даренията за NHS като част от процеса на възстановяване, както и промяната, която това може да донесе в здравеопазването.

Принцеса Кейт, която обяви диагнозата си за рак през 2024 г. и завърши лечението си по-късно същата година, като през януари 2025 г. съобщи, че е в ремисия, също разговаря с доброволец, който е работил с пациенти на химиотерапия, според списание Hello!.

Когато доброволецът отбеляза, че пациентите и посетителите прекарват „часове“ там, кралската особа отговори: „Знам“, преди да докосне ръката на съпруга си и да добави: „Знаем“.

По време на предишен свой ангажимент към благотворителната организация Уилям посети болницата в Рединг, Англия, където е родена Кейт. Посещението му през март 2025 г. отбеляза пет години от началото на пандемията от COVID-19 и тогава той отдаде почит на организацията за работата, която е свършила в помощ на персонала и пациентите.

Кейт и Уилям на изненадващо посещение в лондонска болница
10 снимки
Кейт Уилям
Кейт Уилям
Кейт Уилям
Кейт Уилям

Благотворителната организация е набрала 200 милиона долара в подкрепа на пациенти, болничен персонал и доброволци на първа линия по време на здравната криза през годините на пандемията. Публичната поява на Уилям и Кейт в четвъртък е първата, откакто те бяха видени за последно по Коледа, когато присъстваха на църковната служба в Сандрингам заедно с други членове на кралското семейство и децата си – 12-годишния принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишния принц Луи.

Смята се, че са прекарали голяма част от коледните и новогодишните празници в дома си в Анмер Хол, в имението Сандрингам в Норфолк.

Децата се върнаха на училище на 7 януари. А в петък, 9 януари, семейството ще отбележи 44-ия рожден ден на принцеса Кейт.

Принцеса Кейт Принц Уилям Кралско посещение Болница Чаринг Крос Здравни работници NHS благотворителност Ремисия на рак Кралско семейство Лондон Дарения
Последвайте ни

По темата

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

pariteni.bg
10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 11 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 10 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 11 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 11 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Свят Преди 35 минути

Това го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Свят Преди 1 час

Оксана Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Любопитно Преди 1 час

Ако Доналд Тръмп иска Гренландия, а Дания продължава да отказва да му я предостави, тогава може би проблемът не е в стратегията, а във въображението

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 1 час

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

България Преди 1 час

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Любопитно Преди 2 часа

"Действителното разпадане на семейството беше трудно. Загубата на истинско партньорство и приятелство беше трудно", сподели Гарнър

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Свят Преди 3 часа

Мачадо се превърна в най-силния съперник на Мадуро

.

Сънната апнея: тихият саботьор на здравето

Любопитно Преди 3 часа

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Любопитно Преди 3 часа

Пери сподели поредица от кадри от коледната си ваканция, включително снимки на бившия ѝ годеник Орландо Блум и петгодишната им дъщеря Дейзи Доув, като в предпоследния слайд Кейти добави снимка, на която целува Джъстин по бузата

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Свят Преди 3 часа

Той обвини опонентите си, че разчитат на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, за да отклонят вниманието от постигнатите резултати

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Свят Преди 3 часа

В Европейския съюз средният показател е 6 на сто

Мария Захарова

Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

Свят Преди 3 часа

"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова

,

Децата в Газа се завръщат на училище след години без образование

Свят Преди 3 часа

След две години война, жуженето на уроците и бърборенето на съученици отекват около руините на някогашното училище „Лулва Абдел Уахаб ал-Катами“

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Свят Преди 4 часа

Огънят е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин

<p>ChatGPT официално влиза в ролята на здравен консултант</p>

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

Технологии Преди 4 часа

OpenAI казва, че голяма част от потребителите използват ChatGPT за здравни съвети. Затова компанията направи новата услуга ChatGPT Health, която ще може да работи с реалните здравни данни на хората, за да им дава конкретни насоки какво да правят

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Любопитно Преди 4 часа

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Кога зимното време не позволява полет

sinoptik.bg
1

Северно сияние над Гренландия

sinoptik.bg

Съпругът на Хилари Дъф с ироничен отговор след коментар за „токсична майчинска компания“

Edna.bg

Внучето на Кака Лара навърши 3 годинки! Разкриват как е променил живота им

Edna.bg

Ферари взе важно решение за бъдещето на Хамилтън

Gong.bg

Левски тренира тактика и физика в Турция

Gong.bg

ГДБОП – със съвети как да разпознаем фалшиви еврови банкноти

Nova.bg

Усложнена зимна обстановка в страната, стотици снегорини обработват пътищата

Nova.bg