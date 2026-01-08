Любопитно

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Пери сподели поредица от кадри от коледната си ваканция, включително снимки на бившия ѝ годеник Орландо Блум и петгодишната им дъщеря Дейзи Доув, като в предпоследния слайд Кейти добави снимка, на която целува Джъстин по бузата

8 януари 2026, 14:33
Източник: Getty Images

К ейти Пери публикува снимка с приятеля си, бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, с когото прекара време през празничния период.

Пери сподели в Instagram поредица от кадри от коледната си ваканция, включително снимки на бившия ѝ годеник Орландо Блум и петгодишната им дъщеря Дейзи Доув. В предпоследния слайд Кейти добави снимка, на която целува Джъстин по бузата, докато той се усмихва на камерата. Тя беше облечена в бяла тениска и черни слънчеви очила, като под бялата плажна рокля носеше черни бански, завършвайки визията с черна бандана, пише HELLO!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Двойката беше заснета на лодка на фона на морски залез. 41-годишната изпълнителка публикува и снимка на Джъстин от по-рано същия ден, на която той плува в океана с бяла шапка, усмихвайки се на камерата. „Holidaze“, написа Кейти под фотопоредицата, а феновете се втурнаха в секцията за коментари, за да изразят възторга си. „Обичам тази двойка“, написа един фен, друг добави: „Нова канадска кралица!“, а трети коментира: „Аз съм канадка и обожавам това!“

В един кадър Кейти, Орландо и Дейзи бяха заснети да се пързалят с кънки на лед, а в друг актьорът от „Карибски пирати“ изглеждаше да гони Дейзи из двора.

Двамата обявиха раздялата си през юли след почти девет години заедно. „Поради изобилието от скорошен интерес и разговори около връзката на Орландо Блум и Кейти Пери, представители потвърдиха, че Орландо и Кейти са променили отношенията си през последните месеци, за да се съсредоточат върху съвместното родителство“, заявиха техни представители. „Те ще продължат да бъдат възприемани заедно като семейство, тъй като техният общ приоритет е – и винаги ще бъде – да отгледат дъщеря си с любов, стабилност и взаимно уважение.“

Орландо коментира раздялата им за първи път през септември по време на участие в предаването „Today“ и увери, че „ще бъдем страхотни. Това не е нищо друго освен любов“. „Имаме прекрасна дъщеря“, добави той. „Знаете ли, когато оставите всичко настрана... чувствам се благодарен за всичко.“

Кейти и Джъстин изненадаха феновете, когато за първи път бяха забелязани заедно на вечеря в Монреал в края на юли. Няколко дни по-късно той беше видян да пее и танцува на нейния концерт в канадския град, а следващата му поява до нея беше на яхта край бреговете на Санта Барбара през октомври.

Влюбените направиха публичния си дебют като двойка на 25 октомври, когато излязоха заедно в Париж, за да отпразнуват 41-ия рожден ден на Кейти, и допълнително затвърдиха романса си, когато певицата придружи Джъстин на среща с бившия японски министър-председател Фумио Кишида и съпругата му Юко.

