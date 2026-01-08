Свят

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Мачадо се превърна в най-силния съперник на Мадуро

8 януари 2026, 14:51
Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро
Източник: Getty Images

П оддръжниците на опозицията във Венецуела отдавна чакаха с надежда деня, в който Николас Мадуро вече няма да е на власт – мечта, която бе изпълнена, когато американските въоръжени сили отведоха авторитарния лидер. Но въпреки че Мадуро е в затвора в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици, лидерите на неговата репресивна администрация все още са на власт, предава АП.

Опозицията в страната, подкрепяна от поредица от републикански и демократически администрации в САЩ, от години обещаваше, че незабавно ще замени Мадуро със свой човек и ще възстанови демокрацията в богатата на петрол страна. Американският президент Доналд Тръмп обаче нанесе тежък удар на опозицията, като позволи на вицепрезидента на Мадуро Делси Родригес да поеме управлението.

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Междувременно повечето опозиционни лидери, включително лауреатката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, са в изгнание или в затвора.

„Те очевидно не бяха впечатлени от ефирния магически реализъм на опозицията, която смяташе, че само трябва да бъде оказан натиск върху Мадуро и незабавно ще има преход към демокрацията“, казва относно подхода на администрацията на Тръмп професор Дейвид Смилди от университета „Тулейн“, който изучава Венецуела от три десетилетия.

САЩ заловиха Мадуро и първата дама Силия Флорес при военна операция в събота и ги отведоха от дома им във военна база в столицата на Венецуела Каракас. Часове по-късно Тръмп заяви, че САЩ „ще управляват“ Венецуела и изрази скептицизъм, че Мачадо някога изобщо би могла да бъде лидер на страната.

„Тя няма вътрешна подкрепа и не е уважавана в страната“, заяви Тръмп пред репортери. „Тя е много мила жена, но тя не е уважавана“.

Иронията е, че заради непрекъснатите хвалебствия, които Мачадо отправя към американския президент, тя включително посвети нобеловата си награда на Тръмп и подкрепи американските кампании за депортация на венецуелски мигранти, както и атаките срещу предполагаеми наркотрафиканти в международни води, тя загуби подкрепа във Венецуела.

Мачадо се превърна в най-силния съперник на Мадуро през последните години, но правителството му ѝ забрани да се кандидатира на избори, за да ѝ попречи да се изправи срещу него – и най-вероятно да го победи – на президентските избори през 2024 година. Тя избра пенсионирания посланик Едмундо Гонсалес Урутия да я представлява на вота.

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Лоялни на управляващата партия официални представители обявиха Мадуро за победител часове преди затварянето на избирателните секции, но добре организираният предизборен щаб на Мачадо зашемети страната, като събра подробни списъци с резултати, според които Гонсалес е победил Мадуро с двойна преднина.

САЩ и други страни признаха Гонсалес за легитимния победител.

Венецуелците обаче смятат Мачадо, а не Гонсалес, за победителя и харизматичната лидерка на опозицията продължава да бъде глас на кампанията за осигуряване на международна подкрепа и да настоява, че нейното движение трябва да замени Мадуро.

В излъчено по телевизията интервю след залавянето на Мадуро Мачадо горещо похвали Тръмп и не спомена пренебрежителното му отношение към опозиционното ѝ движение по време на прехода във властта.

„Разговарях с президента Тръмп на 10 октомври, в същия ден, в който беше обявена наградата, но оттогава не съм“, заяви тя в понеделник пред „Фокс Нюз“. „Това което той направи, както вече казах, е историческо и е огромна стъпка към демократичен преход“.

Държавният секретар Марко Рубио в неделя изглежда смекчи твърденията на Тръмп, че САЩ „ще управляват“ Венецуела. В поредица от интервюта Рубио настоя, че Вашингтон ще използва контрола върху венецуелската петролна промишленост, за да наложи промени в политиката и нарече настоящото правителство нелегитимно. Страната притежава най-големите доказани петролни резерви в света.

Нито Тръмп, нито Родригес казва кога или дали във Венецуела ще бъдат произведени избори.

Конституцията на Венецуела изисква да бъдат организирани избори в рамките на 30 дни, след като президентът стане „трайно неспособен“ да изпълнява задълженията си. Сред споменатите причини са смърт, оставка, отстраняване от длъжност или „изоставяне“ на изпълнението на задълженията, обявено от Националното събрание. Този график беше стриктно спазен, когато предшественикът на Мадуро Уго Чавес почина от рак през 2013 година.

Във вторник американският сенатор Линдзи Греъм, който е близък съюзник на Тръмп и пътува заедно с президента в „Еър Форс Уан“ в неделя, заяви, че смята, че ще има избори, но не уточни кога или как.

„Ще възстановим страната – от гледна точка на инфраструктурата – и кулминацията ще бъдат избори, които ще бъдат свободни“, заяви пред репортери републиканецът от Южна Каролина.

В събота обаче лоялни привърженици на Мадуро от Върховния съд, като се позоваха на друга разпоредба от конституцията, обявиха отсъствието на Мадуро за „временно“, което означава, че не се налага произвеждането на избори. Вместо това вицепрезидентът – който не се избира – поема поста за срок до 90 дни с възможност този срок да бъде удължен до шест месеца с одобрението на Националното събрание, което е контролирано от управляващата партия.

В своето решение Върховният съд на Венецуела не спомена срока от 180 дни, което породи спекулации, че е възможно Родригес да се опита да остане на власт, докато полага усилия да обедини фракциите в управляващата партия и да я защити от по всяка вероятност сериозно предизвикателство на едни евентуални избори.

Мачадо в понеделник разкритикува Родригес и я нарече „един от основните архитекти на изтезанията, преследванията, корупцията, наркотрафика … със сигурност лице, на което международните инвеститори не могат да имат доверие“.

Дори да бъдат произведени избори, Мачадо и Гонсалес първо ще трябва да намерят начин да се върнат във Венецуела.

Гонсалес е в изгнание в Испания от септември 2024 г., а Мачадо напусна Венецуела миналия месец, когато се появи публично за първи път от 11 месеца, за да получи в Норвегия Нобеловата си награда за мир.

Ронал Родригес, изследовател от Центъра за наблюдение на Венецуела в колумбийския университет „Росарио“, казва, че решението на администрацията на Тръмп да работи с Родригес би могло да накърни „демократичния дух“ на страната.

„Това, което направи опозицията на изборите през 2024 г., бе да донесе обединение с желанието за промяна на обстановката във Венецуела чрез демократически средства и това се въплъщава от Мария Корина Мачадо и, очевидно, Едмундо Гонсалес Урутия“, смята той. „Пренебрегването на това означава да бъдат омаловажени, почти унизени, венецуелците“, добавя Родригес.

Източник: БТА    
Венецуела Николас Мадуро Доналд Тръмп
Последвайте ни
КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

pariteni.bg
10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 9 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 9 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 9 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 9 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 21 минути

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

България Преди 25 минути

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Любопитно Преди 1 час

Пери сподели поредица от кадри от коледната си ваканция, включително снимки на бившия ѝ годеник Орландо Блум и петгодишната им дъщеря Дейзи Доув, като в предпоследния слайд Кейти добави снимка, на която целува Джъстин по бузата

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Свят Преди 1 час

Той обвини опонентите си, че разчитат на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, за да отклонят вниманието от постигнатите резултати

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Свят Преди 2 часа

В Европейския съюз средният показател е 6 на сто

Мария Захарова

Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

Свят Преди 2 часа

"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова

,

Децата в Газа се завръщат на училище след години без образование

Свят Преди 2 часа

След две години война, жуженето на уроците и бърборенето на съученици отекват около руините на някогашното училище „Лулва Абдел Уахаб ал-Катами“

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Свят Преди 2 часа

Огънят е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин

<p>ChatGPT официално влиза в ролята на здравен консултант</p>

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

Технологии Преди 2 часа

OpenAI казва, че голяма част от потребителите използват ChatGPT за здравни съвети. Затова компанията направи новата услуга ChatGPT Health, която ще може да работи с реалните здравни данни на хората, за да им дава конкретни насоки какво да правят

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Любопитно Преди 2 часа

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия

,

Всички говорят за Гренландия. Ето какво е да посетите тази страна

Свят Преди 2 часа

Най-звездната атракция на зимата е наблюдението на северното сияние

<p>Прекъснаха двучасово&nbsp;интервю с Тръмп</p>

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Свят Преди 2 часа

Президентът говори за американския контрол над Венецуела, петролните резерви на страната и успеха на операцията за залавянето на Николас Мадуро

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

Свят Преди 2 часа

Ян Стийнберг, известен като Оом Ян, е починал на Нова година от астматичен пристъп

Омбудсманът настоя планът за управление на природен парк „Витоша“ да бъде преразгледан

Омбудсманът настоя планът за управление на природен парк „Витоша“ да бъде преразгледан

България Преди 2 часа

Велислава Делчева е сезирала министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов и директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ Севдалина Димитрова

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

България Преди 3 часа

Тя ще се слага в две дози - първата между 12-ия и 15-ия месец, а втората - на 4-годишна възраст на детето

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Най-възрастният президент, встъпил в длъжност, е преследван от въпроси относно скорошни посещения при лекари, синини по ръцете му и дали е заспал по време на публични събития

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
1

Кога зимното време не позволява полет

sinoptik.bg
1

Северно сияние над Гренландия

sinoptik.bg

Внучето на Кака Лара навърши 3 годинки! Разкриват как е променил живота им.

Edna.bg

Гласът, който стигна до Космоса: Валя Балканска празнува рожден ден!

Edna.bg

ЦСКА 1948 стяга голям трансфер - взима голмайстор, минал през ПСЖ

Gong.bg

В Германия: Реал Мадрид иска звезда на Борусия Дортмунд

Gong.bg

Усложнена зимна обстановка в страната, 261 снегорина обработват пътищата

Nova.bg

КЗК и спецполицаи проверяват фирми за картел при доставка на храна за болници

Nova.bg