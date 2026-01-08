Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

П оддръжниците на опозицията във Венецуела отдавна чакаха с надежда деня, в който Николас Мадуро вече няма да е на власт – мечта, която бе изпълнена, когато американските въоръжени сили отведоха авторитарния лидер. Но въпреки че Мадуро е в затвора в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици, лидерите на неговата репресивна администрация все още са на власт, предава АП.

Опозицията в страната, подкрепяна от поредица от републикански и демократически администрации в САЩ, от години обещаваше, че незабавно ще замени Мадуро със свой човек и ще възстанови демокрацията в богатата на петрол страна. Американският президент Доналд Тръмп обаче нанесе тежък удар на опозицията, като позволи на вицепрезидента на Мадуро Делси Родригес да поеме управлението.

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Междувременно повечето опозиционни лидери, включително лауреатката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, са в изгнание или в затвора.

„Те очевидно не бяха впечатлени от ефирния магически реализъм на опозицията, която смяташе, че само трябва да бъде оказан натиск върху Мадуро и незабавно ще има преход към демокрацията“, казва относно подхода на администрацията на Тръмп професор Дейвид Смилди от университета „Тулейн“, който изучава Венецуела от три десетилетия.

САЩ заловиха Мадуро и първата дама Силия Флорес при военна операция в събота и ги отведоха от дома им във военна база в столицата на Венецуела Каракас. Часове по-късно Тръмп заяви, че САЩ „ще управляват“ Венецуела и изрази скептицизъм, че Мачадо някога изобщо би могла да бъде лидер на страната.

„Тя няма вътрешна подкрепа и не е уважавана в страната“, заяви Тръмп пред репортери. „Тя е много мила жена, но тя не е уважавана“.

Иронията е, че заради непрекъснатите хвалебствия, които Мачадо отправя към американския президент, тя включително посвети нобеловата си награда на Тръмп и подкрепи американските кампании за депортация на венецуелски мигранти, както и атаките срещу предполагаеми наркотрафиканти в международни води, тя загуби подкрепа във Венецуела.

Мачадо се превърна в най-силния съперник на Мадуро през последните години, но правителството му ѝ забрани да се кандидатира на избори, за да ѝ попречи да се изправи срещу него – и най-вероятно да го победи – на президентските избори през 2024 година. Тя избра пенсионирания посланик Едмундо Гонсалес Урутия да я представлява на вота.

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Лоялни на управляващата партия официални представители обявиха Мадуро за победител часове преди затварянето на избирателните секции, но добре организираният предизборен щаб на Мачадо зашемети страната, като събра подробни списъци с резултати, според които Гонсалес е победил Мадуро с двойна преднина.

САЩ и други страни признаха Гонсалес за легитимния победител.

Венецуелците обаче смятат Мачадо, а не Гонсалес, за победителя и харизматичната лидерка на опозицията продължава да бъде глас на кампанията за осигуряване на международна подкрепа и да настоява, че нейното движение трябва да замени Мадуро.

В излъчено по телевизията интервю след залавянето на Мадуро Мачадо горещо похвали Тръмп и не спомена пренебрежителното му отношение към опозиционното ѝ движение по време на прехода във властта.

„Разговарях с президента Тръмп на 10 октомври, в същия ден, в който беше обявена наградата, но оттогава не съм“, заяви тя в понеделник пред „Фокс Нюз“. „Това което той направи, както вече казах, е историческо и е огромна стъпка към демократичен преход“.

Държавният секретар Марко Рубио в неделя изглежда смекчи твърденията на Тръмп, че САЩ „ще управляват“ Венецуела. В поредица от интервюта Рубио настоя, че Вашингтон ще използва контрола върху венецуелската петролна промишленост, за да наложи промени в политиката и нарече настоящото правителство нелегитимно. Страната притежава най-големите доказани петролни резерви в света.

Нито Тръмп, нито Родригес казва кога или дали във Венецуела ще бъдат произведени избори.

Конституцията на Венецуела изисква да бъдат организирани избори в рамките на 30 дни, след като президентът стане „трайно неспособен“ да изпълнява задълженията си. Сред споменатите причини са смърт, оставка, отстраняване от длъжност или „изоставяне“ на изпълнението на задълженията, обявено от Националното събрание. Този график беше стриктно спазен, когато предшественикът на Мадуро Уго Чавес почина от рак през 2013 година.

Във вторник американският сенатор Линдзи Греъм, който е близък съюзник на Тръмп и пътува заедно с президента в „Еър Форс Уан“ в неделя, заяви, че смята, че ще има избори, но не уточни кога или как.

„Ще възстановим страната – от гледна точка на инфраструктурата – и кулминацията ще бъдат избори, които ще бъдат свободни“, заяви пред репортери републиканецът от Южна Каролина.

В събота обаче лоялни привърженици на Мадуро от Върховния съд, като се позоваха на друга разпоредба от конституцията, обявиха отсъствието на Мадуро за „временно“, което означава, че не се налага произвеждането на избори. Вместо това вицепрезидентът – който не се избира – поема поста за срок до 90 дни с възможност този срок да бъде удължен до шест месеца с одобрението на Националното събрание, което е контролирано от управляващата партия.

В своето решение Върховният съд на Венецуела не спомена срока от 180 дни, което породи спекулации, че е възможно Родригес да се опита да остане на власт, докато полага усилия да обедини фракциите в управляващата партия и да я защити от по всяка вероятност сериозно предизвикателство на едни евентуални избори.

Мачадо в понеделник разкритикува Родригес и я нарече „един от основните архитекти на изтезанията, преследванията, корупцията, наркотрафика … със сигурност лице, на което международните инвеститори не могат да имат доверие“.

Дори да бъдат произведени избори, Мачадо и Гонсалес първо ще трябва да намерят начин да се върнат във Венецуела.

Гонсалес е в изгнание в Испания от септември 2024 г., а Мачадо напусна Венецуела миналия месец, когато се появи публично за първи път от 11 месеца, за да получи в Норвегия Нобеловата си награда за мир.

Ронал Родригес, изследовател от Центъра за наблюдение на Венецуела в колумбийския университет „Росарио“, казва, че решението на администрацията на Тръмп да работи с Родригес би могло да накърни „демократичния дух“ на страната.

„Това, което направи опозицията на изборите през 2024 г., бе да донесе обединение с желанието за промяна на обстановката във Венецуела чрез демократически средства и това се въплъщава от Мария Корина Мачадо и, очевидно, Едмундо Гонсалес Урутия“, смята той. „Пренебрегването на това означава да бъдат омаловажени, почти унизени, венецуелците“, добавя Родригес.