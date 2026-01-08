Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

О кръжна прокуратура – Велико Търново внесе в Окръжен съд – Русе обвинителен акт срещу четиримата младежи, обвинени в причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на Директора на ОД на МВР – Русе Николай Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед Георги Димитров.

Според Прокуратурата след полунощ на 04.09.2025 г. в гр. Русе, пред дома на пострадалите, възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил обвиняеми, предава "Фокус".

След направена забележка към водача за опасно шофиране, обвиняемият Кирил Гочев предизвикал конфликт с пострадалия Георги Димитров, при който му нанесъл удар с юмрук в лицето, съборил го на земята и продължил да му нанася удари с ръце и крака. В побоя се включили и обвиняемите Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов. Пострадалият Кожухаров се легитимирал, че е полицейски служител и опитал да предотврати разправата. В този момент, намиращият се зад гърба му непълнолетен обвиняем го последвал и му нанесъл силен удар с юмрук отзад вдясно в областта на бъбрека.Докато Кожухаров се навеждал да вземе падналата си полицейска карта, младежът му нанесъл втори удар с юмрук на същото място, посочват от Прокуратурата.

На място били извикани екипи на МВР и "Спешна помощ“. Пострадалите били прегледани в болницата, като поради силните болки и влошаване на състоянието на Кожухаров, той бил хоспитализиран и му била извършена животоспасяваща операция. На Димитров била причинена лека телесна повреда.

Гочев, Кязъмов и Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди на Димитров, а непълнолетният Станислав, за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му: ст. комисар Николай Кожухаров. - "Директор“ на Областна дирекция на МВР Русе.

Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново след предаване на делото в нейна компетентност, като делото е внесено в Окръжен съд – Русе и предстои неговото насрочване.