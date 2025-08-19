МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

М инистерството на здравеопазването е разпоредило незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства във връзка с инцидента с починалото дете в Несебър.

Първата линейка е била напълно оборудвана, категорични са от здравното министерство.

"Линейката нямаше реанимационно оборудване": Очевидец разказва за трагедията с дете в Несебър

Според показания на очевидци, първата линейка, пристигнала на мястото на трагедията, не е била оборудвана с необходимите медицински средства.

„Детето беше извадено в тежко състояние, но дишаше, имаше жизнени показатели. Бързо беше преместено до медицинския пункт на плажа, където започнаха реанимационни действия. Първата линейка пристигна след 20 минути. Лекарят установи, че този случай не е за него, нямал оборудване, за да предприеме нужните действия”, заяви очевидецът Тихомир Атанасов пред NOVA .

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип, обясняват от МЗ.

Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена, съобщават от пресцентъра на министерството и допълват, че резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ.

Министерството на здравеопазването изразява съболезнования към близките на детето, което загуби живота си след инцидент в Несебър.