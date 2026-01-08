България

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“

Забраната ще важи до 15 май

8 януари 2026, 16:17
Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“
Източник: БТА

В ъвежда се забрана за движение на моторни превозни средства по пътя от Троянския проход до хижа „Дерменка“, съобщават от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“. Забраната за движение, престой и паркиране на всички видове моторни превозни средства по пътя, включително АТВ и УТВ от всички класове, се въвежда със заповед на директора на парковата дирекция и ще важи до 15 май.

Затварят за автомобили проходите Троян-Кърнаре, Твърдишки и Върбишки

Ограничението се налага, защото пътят от местността Беклемето към хижата минава по билото на Стара планина и през зимата по отделни участъци от него се констатират снегонавявания и заледяване, което е рисково за движещите се по него и създава предпоставки за инциденти, застрашаващи живота и безопасността на посетителите. Предвид липсата на обходни пътища в района съществува обективна невъзможност за обходен маршрут, посочват от дирекцията.

Отвориха прохода Троян-Кърнаре, преспите достигат почти три метра

Въведените ограничения не се отнасят за автомобили на Министерството на околната среда и водите, парковата дирекция, Министерството на вътрешните работи. Министерството на отбраната, Планинската спасителна служба и други автомобили със специален режим на движение при изпълнение на служебни задължения. От забраната са изключени и стопанисващите заслон „Орлово гнездо“ и хижа „Дерменка“.

Източник: БТА, Преслава Иванова    
Забрана за движение Троянски проход Хижа Дерменка
