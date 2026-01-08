"Това са глупости": Сблъсък на версии след убийството на жена в Минеаполис от имиграционните служби

Р усия предупреждава, че разполагането в Украйна на военни подразделения, военни обекти и друга инфраструктура на Запада ще се разглежда като интервенция, представляваща пряка заплаха за сигурността, и те ще станат законни цели на въоръжените сили на Руската федерация. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

(Във видеото: Войната в Украйна: Какви са резултатите от срещите на "коалицията на желаещите")

"Според уточненията на британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон, които подписаха с Володимир Зеленски тристранно споразумение, след прекратяването на огъня Лондон и Париж планират да създадат в Украйна свои собствени военни бази и да построят там съоръжения за съхранение на оръжия и военна техника", припомня Захарова.

"Във връзка с това Министерството на външните работи на Русия предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни подразделения, военни съоръжения, складове и друга инфраструктура на западни страни ще се квалифицира като чужда интервенция, представляваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други европейски страни“, подчертава официалният представител на дипломатическото ведомство. - Всички такива подразделения и обекти ще се разглеждат като законни военни цели на Въоръжените сили на Руската федерация. Тези предупреждения са били изразявани неведнъж на най-високо равнище и остават актуални".