Свят

Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова

8 януари 2026, 14:15
Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока
Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия
Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп
Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?

Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?
Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

"Това са глупости": Сблъсък на версии след убийството на жена в Минеаполис от имиграционните служби
Около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта на летището в Амстердам

Около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта на летището в Амстердам
Гръцките фермери започнаха 48-часова блокада на всички гранични пунктове

Гръцките фермери започнаха 48-часова блокада на всички гранични пунктове

Р усия предупреждава, че разполагането в Украйна на военни подразделения, военни обекти и друга инфраструктура на Запада ще се разглежда като интервенция, представляваща пряка заплаха за сигурността, и те ще станат законни цели на въоръжените сили на Руската федерация. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

(Във видеото: Войната в Украйна: Какви са резултатите от срещите на "коалицията на желаещите")

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

"Според уточненията на британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон, които подписаха с Володимир Зеленски тристранно споразумение, след прекратяването на огъня Лондон и Париж планират да създадат в Украйна свои собствени военни бази и да построят там съоръжения за съхранение на оръжия и военна техника", припомня Захарова.

"Във връзка с това Министерството на външните работи на Русия предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни подразделения, военни съоръжения, складове и друга инфраструктура на западни страни ще се квалифицира като чужда интервенция, представляваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други европейски страни“, подчертава официалният представител на дипломатическото ведомство. - Всички такива подразделения и обекти ще се разглеждат като законни военни цели на Въоръжените сили на Руската федерация. Тези предупреждения са били изразявани неведнъж на най-високо равнище и остават актуални".

Източник: Фокус     
Русия Украйна Западни военни бази Военна инфраструктура Интервенция Заплаха за сигурността Мария Захарова Законни военни цели Великобритания и Франция Тристранно споразумение
Преди 8 часа
Преди 7 часа
Преди 8 часа
Преди 8 часа

Пери сподели поредица от кадри от коледната си ваканция, включително снимки на бившия ѝ годеник Орландо Блум и петгодишната им дъщеря Дейзи Доув, като в предпоследния слайд Кейти добави снимка, на която целува Джъстин по бузата

Огънят е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин

Всички говорят за Гренландия. Ето какво е да посетите тази страна

Най-звездната атракция на зимата е наблюдението на северното сияние

Велислава Делчева е сезирала министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов и директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ Севдалина Димитрова

Разследва се дали има забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки

Информационен лист, публикуван от администрацията на Тръмп, го нарича „най-значителното пренастройване на федералната хранителна политика от десетилетия“

Анализът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. и се базира на реални потребителски тестове, извършени чрез платформата nPerf

Очаква се нивата на инфлация да останат около целта от 2%

Слуховете, че Купър си е правил пластична операция, започнаха миналата година, когато актьорът започна да промотира най-новия си филм „Is This Thing On?“ и феновете започнаха да спекулират защо изглежда толкова различно

Чехия също има ангажимент да приеме еврото още от 2004 година, когато страната се присъедини към ЕС

Предстоят президентски, парламентарни и общи избори, които ще оформят управлението на близо една пета от световното население, вътрешната политика, икономика и глобални съюзи

Полски гражданин е задържан за до 72 часа

Актьорът Александър Димов е първият гост в журито на риалити формата

Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България

Разликите в курсовете, скритите такси и какви условия предлагат финансовите институции при въвеждането на еврото

Средствата ще бъдат насочени основно към общините и общинските предприятия

Според астролози процеси и събития, задвижени още в края на миналата година, сега излизат на преден план и започват да дават реални резултати

